Пережив войну и столетие, на 105-м году ушёл ветеран Великой Отечественной Николай Шишкин

Опубликовано: 21 декабря 2025 17:12
Ветеран прошел всю войну, вспоминал о службе авиамехаником и бортстрелком на бомбардировщиках.

В возрасте 104 лет ушёл из жизни Николай Шишкин — участник Великой Отечественной войны. Его кончина стала известна благодаря сообщениям нескольких российских средств массовой информации.

Николай Шишкин прошёл фронтовой путь в составе авиационных подразделений, где он выполнял обязанности авиамеханика и стрелка на бомбардировочных самолётах. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском и 1-м Украинском фронтах.

За проявленные отвагу и труд на благо Родины он был отмечен наградой — орденом Отечественной войны II степени, а также удостоен ряда медалей.

Документальная картина Петра Корягина «Николай Шишкин. Больше века» посвящена памяти и жизненному пути ветерана.

Автор:
Юлия Аликова
