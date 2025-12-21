Пережив войну и столетие, на 105-м году ушёл ветеран Великой Отечественной Николай Шишкин

В возрасте 104 лет ушёл из жизни Николай Шишкин — участник Великой Отечественной войны. Его кончина стала известна благодаря сообщениям нескольких российских средств массовой информации.
Николай Шишкин прошёл фронтовой путь в составе авиационных подразделений, где он выполнял обязанности авиамеханика и стрелка на бомбардировочных самолётах. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском и 1-м Украинском фронтах.
За проявленные отвагу и труд на благо Родины он был отмечен наградой — орденом Отечественной войны II степени, а также удостоен ряда медалей.
Документальная картина Петра Корягина «Николай Шишкин. Больше века» посвящена памяти и жизненному пути ветерана.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».