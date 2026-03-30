Петербург без грязи: 757 машин вернули блеск магистралям Северной столицы

За прошедшую неделю в Петербурге на уборку улиц потратили свыше 72 тысяч кубометров воды.
Благодаря этому удалось очистить 741 остановку и около 35 тысяч погонных метров ограждений, сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.
Пыль и грязь активно убирали из Северной столицы. За последние семь дней без осадков «пылесосы» работали с поливом для поддержания чистоты воздуха, а на полигоны отправили более 1,3 тысячи кубометров мусора и почти 3,7 тысячи тонн смета, уточнили в ведомстве.
Сегодня, 30 марта, чистоту магистралей поддерживали 757 спецмашин и 1098 сотрудников дорожных служб. В парках и садах работники снова взялись за очистку газонов от сухих листьев, песка и мусора.