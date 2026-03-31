Петербург на старте апреля: форум, пробки и уборка улиц

Опубликовано: 31 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Петербург на старте апреля: форум, пробки и уборка улиц
Петербург на старте апреля: форум, пробки и уборка улиц
Global Look Press / Maksim Konstantinov
С 1 апреля в Петербурге пройдет месячник по благоустройству. 

1 апреля в Санкт-Петербурге стартует Международный транспортно-логистический форум. По этой причине до 4 апреля на отдельных ключевых дорогах введут временные ограничения для транспорта, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

В частности, с 29 марта по 4 апреля в разные периоды запретят стоянку на 27 участках в Адмиралтейском и Центральном районах.

Кроме того, на 29 участках в Адмиралтейском, Центральном и Фрунзенском районах сузят проезжую часть, а 31 марта и 1 апреля полностью закроют для машин три участка в Адмиралтейском и Центральном районах.

Ранее сообщалось, что 1 апреля в городе начнется месячник по благоустройству: дорожные службы помоют проезды, высадят саженцы деревьев и кустов, а также заделают выбоины в асфальте.

Юлия Аликова
