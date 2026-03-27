Петербург на старте: как готовят логистику и комфорт для ПМЭФ-2026

Санкт-Петербург активно готовится к Международному экономическому форуму, который пройдёт с 3 по 6 июня этого года.
Вице-губернатор Валерий Москаленко сообщил, что рабочая группа координирует меры по логистике, транспортной доступности, благоустройству прилегающих территорий, эпидемиологической безопасности и подготовке городской инфраструктуры для площадок ПМЭФ.
Он отметил, что совместно с федеральными структурами прорабатываются вопросы качества связи и работы такси в дни форума — это важные моменты для горожан.
Основная цель — достичь баланса между безопасностью и комфортом.
Кроме того, продолжается разработка концепции стенда города: изучаются идеи бизнеса и профильных комитетов для наполнения экспозиционно-деловой зоны Санкт-Петербурга.