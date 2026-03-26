Петербург на волне «Флот‑2026»: шаттлы, катамараны и вооружение на острове фортов

Власти Санкт‑Петербурга начали подготовку к проведению XIII Международного военно‑морского салона «Флот‑2026». Как сообщил вице‑губернатор Кирилл Поляков, выставка запланирована на 10–14 июня на территории кластера «Остров фортов» в Кронштадте.
В мероприятии ожидается участие свыше 180 российских предприятий оборонно‑промышленного комплекса, а также зарубежные компании.
В акватории Средней гавани гости увидят вооружение и военную технику, а также выступления авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи».
На первом заседании рабочей группы обсуждали готовность улично‑дорожной сети, обеспечение безопасности, организацию движения и транспортное сопровождение салона.
Для удобства посетителей предусмотрены два шаттловых маршрута по городу, три городские автостоянки, а также усиление движения автобусных маршрутов № 101, 101Э и 175.
Власти также планируют наладить водное сообщение до Кронштадта на скоростных катамаранах от причалов «Сенатская» и «Дворцовая».
По словам Полякова, Санкт‑Петербург регулярно проводит крупные события, включая ПМЭФ и «Роспром», а в ближайшей перспективе — Транспортно‑логистический форум, и на базе накопленного опыта организаторы рассчитывают, что «Флот‑2026» пройдет на высоком уровне.