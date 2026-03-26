Новости по теме
2 стакана под дерево – и собираем по 100 кг вишни и сливы в год: корзин для урожая не хватит  Полезное
Лидер России: Петербург выделил бизнесу 104 млрд, перевыполнив план на 68% Город
Старый куст смородины снова завалит вас урожаем: простой способ, о котором молчат Полезное
Нежный салат из пекинской капусты за 7 минут: быстро, полезно, вкусно - если гости на пороге Полезное
«Каретная» на горизонте: строители дошли до участка будущей станции Город
Петербург под перекрытиями: где появятся пробки с 28 марта

Опубликовано: 26 марта 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Alexander Legky
Вводятся новые ограничения движения сразу в четырех районах.

С 28 марта в Санкт-Петербурге начнут действовать новые ограничения дорожного движения в четырех районах города. Под них попадут Заневский проспект, Песочная набережная, Школьная и Купчинская улицы, об этом сообщили в ГАТИ.​

Красногвардейский район

В ночь на 28 и 29 марта на Заневском проспекте ограничат проезд от Малоохтинской набережной до улицы Стахановцев, включая перекресток.

Водителям предлагают объезжать по Заневскому, Новочеркасскому проспекту и Таллинской улице.​

Петроградский район

С 28 марта до 18 июня полностью закроют Песочную набережную от Барочной улицы до улицы Даля, а на прилегающих участках ограничения продлятся до октября.

Объезд возможен через Левашовский и Чкаловский проспекты, набережную реки Карповки, Вяземский переулок и Каменноостровский проспект.​

Приморский район

До 15 апреля перекрывают Школьную улицу от улицы Оскаленко до дома 16, включая перекресток с Шишмаревским переулком.

Рекомендуемый объезд — по улицам Савушкина, Дибуновской, Академика Шиманского, Приморскому проспекту и Серебрякову переулку.​

Фрунзенский район

До 10 апреля закроют участок Купчинской улицы от Малой Балканской до улицы Олеко Дундича. Объезд организуют по Малой Балканской, Олеко Дундича и Будапештской улицам.​

ГАТИ рекомендует заранее корректировать маршруты, а подробные схемы объездов доступны на сайте ведомства.​

Автор:
Юлия Аликова
