Петербург под перекрытиями: где появятся пробки с 28 марта

С 28 марта в Санкт-Петербурге начнут действовать новые ограничения дорожного движения в четырех районах города. Под них попадут Заневский проспект, Песочная набережная, Школьная и Купчинская улицы, об этом сообщили в ГАТИ.
Красногвардейский район
В ночь на 28 и 29 марта на Заневском проспекте ограничат проезд от Малоохтинской набережной до улицы Стахановцев, включая перекресток.
Водителям предлагают объезжать по Заневскому, Новочеркасскому проспекту и Таллинской улице.
Петроградский район
С 28 марта до 18 июня полностью закроют Песочную набережную от Барочной улицы до улицы Даля, а на прилегающих участках ограничения продлятся до октября.
Объезд возможен через Левашовский и Чкаловский проспекты, набережную реки Карповки, Вяземский переулок и Каменноостровский проспект.
Приморский район
До 15 апреля перекрывают Школьную улицу от улицы Оскаленко до дома 16, включая перекресток с Шишмаревским переулком.
Рекомендуемый объезд — по улицам Савушкина, Дибуновской, Академика Шиманского, Приморскому проспекту и Серебрякову переулку.
Фрунзенский район
До 10 апреля закроют участок Купчинской улицы от Малой Балканской до улицы Олеко Дундича. Объезд организуют по Малой Балканской, Олеко Дундича и Будапештской улицам.
ГАТИ рекомендует заранее корректировать маршруты, а подробные схемы объездов доступны на сайте ведомства.