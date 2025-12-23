Петербург — столица хвостатых отпусков: сюда чаще всего приезжают туристы с питомцами

Новости по теме

Метро Петербурга в новогоднюю ночь‑2026: как работает подземка в главную ночь года

Перейти

Не только в Белые ночи: Дворцовый мост в Петербурге разведут в декабре — две ночи подряд

Перейти

Петербург vs Москва: почему после смерти Петра I «город на болоте» выиграл битву за статус столицы у древней Москвы

Перейти

Юг уступил Северу: в новогодние праздники ночь в Петербурге обойдётся дороже, чем в Сочи

Перейти

Три ночи подряд без выезда к Москве: в Петербурге перекроют съезд с КАД

Перейти