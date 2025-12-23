Петербург — столица хвостатых отпусков: сюда чаще всего приезжают туристы с питомцами

В декабре 2025 года Петербург оказался наиболее востребованным среди путешествующих с четвероногими спутниками: на долю города пришлось 14 процентов от всех бронирований гостиниц с домашними животными.
Москва занимает второе место по данному показателю — здесь зафиксировано 12 процентов подобных заявок. На третьей позиции расположился Сочи, чей показатель составил 6 процентов, передает пресс-служба сервиса бронирований ТВИЛ.
Популярность поездок с питомцами продолжает расти: всё больше жителей России выбирают такой формат путешествий. Люди не желают оставлять своих любимцев дома и предпочитают брать их с собой.
Стоимость одной ночи пребывания с животным в Санкт-Петербурге в среднем составляет 4 197 рублей, а большинство гостей города останавливаются на 4 ночи.
В Москве аналогичная услуга обходится в 5 650 рублей за ночь, при этом типичная продолжительность поездки здесь короче — 3 ночи.
Ранее специалисты отмечали, что качественных гостиничных номеров в Петербурге хватит лишь примерно на пятую часть от ожидаемого новогоднего потока туристов.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».