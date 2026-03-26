Городовой / Город / Петербург строит будущее: как формируют станции Красносельско‑Калининской линии метро
Петербург строит будущее: как формируют станции Красносельско‑Калининской линии метро

Опубликовано: 26 марта 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Проектную документацию для станций надеются закончить к третьему кварталу 2026 года.

Проектную документацию по станциям «Заставская», «Боровая» и «Каретная» рассчитывают завершить к третьему кварталу 2026 года, после чего бумаги направят на государственную экспертизу, сообщили в Комитете по строительству Петербурга.

Второй участок Красносельско‑Калининской линии планируют запустить в эксплуатацию в четвертом квартале 2030 года, отмечают «Ведомости Северо‑Запад».

В настоящее время на площадке будущей станции «Броневая» ведут подготовку территории и бурение скважин.

На «Заставской» уже пройден ствол шахты, сейчас идет строительство горного комплекса; эта станция станет пересадочной на «Московские ворота» синей линии.

На «Боровой» пройдено свыше 80% ствола, на «Каретной» организован вывоз породы, а на смежной площадке бурят скважины для заморозки грунта — из 43 готово 8.

На участке параллельно работают четыре проходческих щита. Два из них движутся от «Путиловской» к «Броневой», каждый уже прошел более полутора километров.

Щит «Вера» идет от «Каретной» к «Боровой» — пройдено свыше 500 метров. Еще один щит в осень 2025 года начал тестовую проходку в сторону будущей станции «Лиговский проспект‑2».

Автор:
Юлия Аликова
