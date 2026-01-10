Петербург тонет в снегу: оперативный штаб спасает Пулково и электрички

В Санкт-Петербурге создали оперативный штаб для решения нештатных ситуаций на транспорте из-за сильного снегопада. Инициатива принадлежит вице-губернатору Кириллу Полякову, сообщает городской комитет по транспорту.
В него вошли представители организаций, подчиненных комитету по транспорту, а также компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» и РЖД.
Непогода может привести к корректировкам расписания в аэропорту Пулково, поэтому стоит отслеживать информацию на онлайн-табло. Транспортная прокуратура Северо-Запада уже проводит проверку по факту задержек рейсов.
