Городовой / Город / Петербург тонет в снегу: оперативный штаб спасает Пулково и электрички
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему «Нестле» внезапно исчезает с российских полок по решению Роспотребнадзора Город
Волшебный двор в центре Петербурга: спойлер: 90% туристов не замечают старинный зодиакальный дом Город
Один пароль — много бед: как привычка облегчить себе жизнь может пустить на ветер все ваши тайны Город
ПВЗ в Петербурге рванули вверх: Wildberries и Ozon "захватили" тысячи точек, рынок готовится к затишью Город
Петербургская перевёрнутая ёлка — дань моды дому Chanel: замешан легендарный Карл Лагерфельд Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Петербург тонет в снегу: оперативный штаб спасает Пулково и электрички

Опубликовано: 10 января 2026 19:56
 Проверено редакцией
Петербург тонет в снегу: оперативный штаб спасает Пулково и электрички
Петербург тонет в снегу: оперативный штаб спасает Пулково и электрички
Городовой ру

Штаб создан для быстрого реагирования на происшествия.

В Санкт-Петербурге создали оперативный штаб для решения нештатных ситуаций на транспорте из-за сильного снегопада. Инициатива принадлежит вице-губернатору Кириллу Полякову, сообщает городской комитет по транспорту.

В него вошли представители организаций, подчиненных комитету по транспорту, а также компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» и РЖД.

Непогода может привести к корректировкам расписания в аэропорту Пулково, поэтому стоит отслеживать информацию на онлайн-табло. Транспортная прокуратура Северо-Запада уже проводит проверку по факту задержек рейсов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью