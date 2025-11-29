Петербург ушёл в пар: спрос на бани и СПА заметно вырос

За последние четыре года россияне стали вдвое чаще пользоваться услугами бань, саун и душевых, если рассматривать расходы на одного человека. К такому заключению пришло федеральное ведомство статистики, а также платформы по поиску услуг, которые фиксируют ежегодное увеличение интереса к этой сфере, в том числе к отдельным её направлениям. Наиболее оживлённый сезон для посещения бань начинается с похолоданием, а летом количество клиентов сокращается.
В последние годы традиционные бани изменили свой облик и теперь воспринимаются иначе, чем в прошлом. Как рассказывает Кристина Сенотрусова, организующая фестиваль и профессиональные встречи, современные заведения чаще ассоциируются с отдыхом в кругу семьи и друзей, а не с сомнительными заведениями минувших десятилетий. Она подчёркивает, что современные бани приближены по уровню сервиса к оздоровительным центрам: здесь можно посетить парную, воспользоваться бассейном, попробовать разнообразные процедуры и блюда в ресторане.
Наибольшее количество подобных заведений работает в Выборгском районе, где находится 42 бани и сауны. Далее по численности идут Центральный (31), Адмиралтейский (30) и Приморский (29) районы, а в остальных частях города число подобных объектов составляет от 11 до 19. Существенное количество бань и саун действует в населённых пунктах Ленинградской области поблизости.
Среди них встречаются как новые заведения, так и исторические объекты, сохранившиеся с дореволюционного времени: Ямские, Фонарные, Мытнинские, Казачьи. Сохранились и советские бани, такие как Батенинские и Воронежские. Однако множество общественных бань прекратило работу в конце прошлого века и начале нынешнего, в основном из-за экономических сложностей и смены собственников.
Рынок охватывает все ценовые сегменты. Стоимость посещения общественных бань начинается от 200 рублей, а к учреждениям средней и более высокой категории можно отнести Дегтярные, Фонарные, Усачёвские и другие.
«В премиальном сегменте стоимость может составлять десятки тысяч рублей — это комплексы Siberia, Yolla, Brooms, “КСЕБЕ”, “Мастерская пара”, а также загородные комплексы вроде “БОР 812”», — рассказал Вячеслав Столяров, который руководит баней «КСЕБЕ».
Кристина Сенотрусова считает, что несмотря на регулярные сообщения о новых инициативах, реализованных проектов всё ещё недостаточно для удовлетворения растущего спроса. Она отмечает нехватку как небольших объектов, рассчитанных на компанию до 10–20 посетителей, так и крупных комплексов, которые могли бы принять сотни гостей одновременно. В результате на рынке ощущается дефицит банных заведений разного масштаба.