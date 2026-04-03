Петербург усиливает контроль за воздухом: 30 станций против дезинформации
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
Петербург усиливает контроль за воздухом: 30 станций против дезинформации

Опубликовано: 3 апреля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Мобильные станции могут фиксировать до 140 параметров.

В Смольном подчеркнули важность противодействия распространению недостоверных и неофициальных сведений о качестве воздуха. Об этом во время прямого эфира на tvspb.ru заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

Он отметил, что подобная информация может применяться как средство гибридной войны для подрыва стабильности в обществе.

Правительство города вместе с Росгидрометом внедрило современную систему мониторинга, которая учитывает направление ветров.

В Петербурге работают 30 станций во всех районах, каждая оценивает воздух по 21 показателю. Мобильные станции способны фиксировать до 140 параметров, пояснил Корабельников.

Вице-губернатор добавил, что скоро все данные о качестве воздуха появятся на городском экологическом портале в онлайн-доступе.

Также намечается создание прогнозных моделей, чтобы сделать информацию более удобной и доступной для жителей.

Юлия Аликова
