Петербург усиливает контроль за воздухом: 30 станций против дезинформации

Мобильные станции могут фиксировать до 140 параметров.

В Смольном подчеркнули важность противодействия распространению недостоверных и неофициальных сведений о качестве воздуха. Об этом во время прямого эфира на tvspb.ru заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

Он отметил, что подобная информация может применяться как средство гибридной войны для подрыва стабильности в обществе.

Правительство города вместе с Росгидрометом внедрило современную систему мониторинга, которая учитывает направление ветров.

В Петербурге работают 30 станций во всех районах, каждая оценивает воздух по 21 показателю. Мобильные станции способны фиксировать до 140 параметров, пояснил Корабельников.

Вице-губернатор добавил, что скоро все данные о качестве воздуха появятся на городском экологическом портале в онлайн-доступе.

Также намечается создание прогнозных моделей, чтобы сделать информацию более удобной и доступной для жителей.