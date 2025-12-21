Городовой / Город / Петербург в 2025‑м ликвидировал свыше 200 стихийных свалок — треть адресов «сдали» сами горожане
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Уникальная заброшенная коммуналка 1822 года: прямо за Казанским собором спрятана жемчужина Общество
С 1 января техосмотр «золотеет»: Петербург — в числе рекордсменов по будущим тратам Город
В Петербурге родился крестник Александра III — а теперь здесь говорят по-французски Город
Кастинг в спальню Екатерины II: чем должен был обладать фаворит императрицы Общество
Квартиру делят — портреты берут: постеры с Долиной взмыли на 650% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Петербург в 2025‑м ликвидировал свыше 200 стихийных свалок — треть адресов «сдали» сами горожане

Опубликовано: 21 декабря 2025 18:21
Петербург в 2025‑м ликвидировал свыше 200 стихийных свалок — треть адресов «сдали» сами горожане
Петербург в 2025‑м ликвидировал свыше 200 стихийных свалок — треть адресов «сдали» сами горожане
Городовой ру

Более трети стихийных свалок в Петербурге были выявлены благодаря сигналам от горожан.

В 2025 году в Санкт-Петербурге было ликвидировано более двухсот несанкционированных скоплений мусора. На текущий момент работы по устранению подобных проблем продолжаются еще на 29 участках. Пять лет назад число подобных объектов составляло 375 точек, что позволяет судить о заметном сокращении.

Городская администрация отмечает вклад жителей: треть выявленных свалок удалось обнаружить благодаря обращениям граждан в различные службы. Освобожденные земли используются для создания новых общественных пространств. Например, на перекрестке Шекснинского переулка и проспекта Космонавтов недавно появился сквер.

В бюджет Санкт-Петербурга на будущий год внесены расходы, превышающие 1 миллиард рублей, которые пойдут на очистку городских территорий от несанкционированных скоплений отходов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью