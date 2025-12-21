Петербург в 2025‑м ликвидировал свыше 200 стихийных свалок — треть адресов «сдали» сами горожане

В 2025 году в Санкт-Петербурге было ликвидировано более двухсот несанкционированных скоплений мусора. На текущий момент работы по устранению подобных проблем продолжаются еще на 29 участках. Пять лет назад число подобных объектов составляло 375 точек, что позволяет судить о заметном сокращении.
Городская администрация отмечает вклад жителей: треть выявленных свалок удалось обнаружить благодаря обращениям граждан в различные службы. Освобожденные земли используются для создания новых общественных пространств. Например, на перекрестке Шекснинского переулка и проспекта Космонавтов недавно появился сквер.
В бюджет Санкт-Петербурга на будущий год внесены расходы, превышающие 1 миллиард рублей, которые пойдут на очистку городских территорий от несанкционированных скоплений отходов.
