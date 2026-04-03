Петербург в лидерах обвала: аренда дешевеет на 5% за месяц

В крупных городах России заметно увеличилось число квартир, предлагаемых для долгосрочной аренды. В первом квартале 2026 года объем предложения вырос почти на треть — на 32,4%, что привело к снижению цен, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Яндекс Аренды».
В марте средняя стоимость аренды в городах-миллионниках снизилась до 34 тысяч рублей: за месяц — на 1,8%, за квартал — на 3,7%.
Санкт-Петербург лидирует по падению ставок: за месяц аренда подешевела на 4,9% до 42 тысяч рублей, а за три месяца — на 8,1%; за ним следуют Самара (–7,5%) и Ростов-на-Дону (–6,6%).
По оценке «Яндекс Аренды», во втором квартале спрос начнет восстанавливаться, но из-за высокого предложения цены не вырастут существенно.