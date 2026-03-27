Петербург вложит 13,3 млрд в поликлиники: что ждет медицину с 2026 года

В Санкт-Петербурге утвердили программу модернизации первичного звена здравоохранения на период 2026–2030 годов.
По данным Смольного, за пять лет на эти цели выделят свыше 13,3 млрд рублей: отремонтируют 108 медицинских объектов и закупят 242 единицы оборудования, в основном высокотехнологичного и дорогостоящего.
В 2026 году стартует ремонт 33 объектов и приобретение 14 современных аппаратов.
Программа действует в городе с 2021 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» президента и финансируется из федерального и регионального бюджетов.
Все запланированные на 2021–2025 годы работы выполнены полностью: обновлено около 160 амбулаторно-поликлинических объектов (с капитальным ремонтом сетей, окон, дверей, фасадов и кровли).
Кроме того, приобретено примерно 6 тыс. единиц медтехники — от мебели до дорогостоящих устройств вроде рентгенов, УЗИ, КТ и МРТ