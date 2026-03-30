Петербург вскрывает землю: город возвращается к тоннелям как способу борьбы с пробками

Петербург снова возвращается к идее строительства транспортных тоннелей, сообщает "ДП".

На прошлой неделе был опубликован документ о подготовке проекта планировки территории, где предусмотрен тоннель под ЗСД и железнодорожными путями, который свяжет Бассейную улицу с проспектом Народного Ополчения.

Судя по параметрам, объект рассчитан на серьёзную нагрузку: в нём планируется от четырёх до шести полос. Завершить проект намерены в феврале 2027 года, после чего можно будет переходить к проектированию и строительству самого тоннеля.

Ранее город уже принял решение о возведении крупного тоннеля в центре Петербурга — фактически под Московским вокзалом.

Его обещают построить в 2028 году, но это часть масштабного проекта ВСМ. Тоннель под ЗСД, напротив, выглядит как обычный городской объект, который, тем не менее, способен заметно разгрузить близлежащие улицы.

В последний раз тоннель в пределах Петербурга открывали в 2019 году — он был частью федеральной трассы М-11.

А из проектов, реализованных именно городом, последним стал объект на Синопской набережной, построенный около десяти лет назад.

При этом Смольный куда активнее занимается путепроводами, и причина в основном экономическая: они обходятся дешевле.

Ссылки на якобы неподходящие петербургские грунты эксперты считают несостоятельными. Технологии, позволяющие строить сложные подземные сооружения даже в центре города и рядом с исторической застройкой, давно существуют.

В качестве примера можно вспомнить советский проект тоннеля под площадью Восстания, где Лиговский проспект должен был уходить под землю, не создавая заторов.