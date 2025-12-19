Городовой / Город / Петербург взял «серебро» у туристов: кто забрал «золото»?
Опубликовано: 19 декабря 2025 13:44
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В Северную столицу в 2025 году приехали 12,4 миллиона туристов.

Петербург занял второе место среди российских регионов по уровню привлекательности для туристов в 2025 году. Первое место в этом списке получила Москва, а замыкает тройку Краснодарский край. На эти три региона вместе приходится треть всех путешествий внутри страны.

По оценке городского комитета по развитию туризма, при составлении рейтинга принимались во внимание количество приезжающих, уровень развития инфраструктуры, наличие достопримечательностей, работа по продвижению и вопросы безопасности.

Северную столицу по итогам года посетили 12,4 миллиона человек. Гости города потратили за этот период 843,1 миллиарда рублей.

Половина тех, кто приезжает в Петербург, выбирает именно этот город ради его исторического и культурного наследия. Как отмечают в комитете, каждая вторая поездка совершается с целью познакомиться с культурой и архитектурой. Доля деловых поездок и участия в различных событиях тоже растет — теперь она составляет 5,4% от всех посещений.

Акцент на разнообразии мероприятий позволяет принимать туристов в любое время года, снижая зависимость от сезона. Для удобства жителей и гостей города в выборе декабрьских и новогодних событий был реализован проект под названием «Сезон премьер».

Автор:
Юлия Аликова
Город
