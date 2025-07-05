Петербургские дворы-колодцы: зачем их строили и что удивительного там можно найти?

Узнаем, зачем строили такие дворы и какие необычные экземпляры можно встретить в Петербурге.

Гуляешь по Петербургу, смотришь на красивые фасады домов, на широкие проспекты… И вдруг – поворот во двор. И что ты видишь?

Узкий, тесный квадрат, где почти не видно неба, где сыро и темно. Это и есть знаменитый петербургский двор-колодец. Место, которое одновременно пугает и притягивает.

Зачем нужны дворы-колодцы: Практика и экономия места

Строить дворы-колодцы начали еще в XVIII веке. И дело тут было не в злом умысле, а в практических соображениях. Земля в Петербурге дорогая, а строить надо много.

Вот и стали дома ставить вплотную друг к другу, чтобы максимально использовать пространство. Дворы-колодцы служили для освещения и вентиляции внутренних помещений, а также для хозяйственных нужд – для сушки белья, хранения дров и т.д.

Двор-колодец 1,5 на 2 метра: Рекордсмен тесноты

Считается, что самый маленький двор-колодец в Петербурге находится на улице Гороховой, в доме №31/33. Его размеры – всего 1,5 на 2 метра! По сути, это даже не двор, а узкий проход между домами.

Говорят, что в этом "дворе" даже трудно развернуться. Но зато это настоящая диковинка, которую любят посещать туристы.

Необычные дворы-колодцы Петербурга: Какие сюрпризы можно найти?

Но не все дворы-колодцы одинаково мрачные и тесные. В Петербурге можно встретить и довольно интересные и даже уютные экземпляры. Например, дворы с граффити, с клумбами, с необычными скульптурами.

Некоторые дворы колодцы превратились в настоящие арт-пространства, где проходят выставки, концерты и другие мероприятия.

Двор Духов: Самый мистический колодец

Один из самых известных и мистических дворов-колодцев Петербурга – это так называемый "Двор Духов" на Васильевском острове. Говорят, если встать в центре этого двора и посмотреть вверх, то можно увидеть силуэты духов.

На самом деле это, конечно, игра воображения. Но атмосфера в этом дворе и правда особенная, таинственная и немного пугающая.

Как попасть в дворы-колодцы: Поиск приключений

Чтобы увидеть дворы-колодцы Петербурга, нужно просто свернуть с парадного проспекта в любой из подворотен. Но не все дворы открыты для посещения.

Некоторые закрыты на кодовые замки, другие - на обычные. В любом случае, поиск дворов-колодцев – это настоящее приключение, которое может привести к самым неожиданным открытиям.

Важно помнить

Не все дворы открыты для посещения. Уважайте частную собственность.

Не шумите и не мусорите во дворах.

Будьте осторожны, особенно в темное время суток.

И помните, что дворы-колодцы – это не только мрачные "каменные мешки", но и часть истории и культуры Петербурга.

Дворы-колодцы – это уникальное явление петербургской архитектуры, которое отражает особенности города и его историю. Они могут быть мрачными и неуютными, но в то же время - таинственными и притягательными. Изучение дворов-колодцев – это отличный способ лучше узнать Петербург, почувствовать его дух и открыть для себя новые грани этого удивительного города.

