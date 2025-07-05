Гостиница в Петербурге попала в Книгу рекордов Гиннесса: по какому адресу построено чудо инженерной мысли

На Маршала Тухачевского, 27, корпус 2 стоит один из самых необычных домов России — и мира. Его прозвали Дом-чемодан, и нет, это не метафора.

Он действительно выглядит как огромный чемодан, только с окнами, лифтами и ресепшеном внутри. И именно он подарил Петербургу мировое признание — официально занесён в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая в мире трёхмерная картина.

От советской гостиницы до арт-объекта

Когда-то здание было обычной гостиницей «Карелия». Её построили в 70-х, готовясь к Олимпиаде-80: спортсмены жили здесь, тренировались в соседнем парке, и всё было строго по стандарту советской архитектуры — строго, функционально, скучно.

Потом пришли 90-е, отель сократил площадь, часть помещений превратили в офисы, и здание потеряло свою значимость, отмечает АиФ.

Но в 2012 году дом неожиданно получил вторую жизнь. В рамках городского проекта уличного искусства художники решили превратить его в арт-объект. Не просто украсить — переосмыслить целиком.

И вот фасад здания начал превращаться в крышку чемодана, с ручками, молниями и застёжками. Масштаб поражает: эта работа на 10 500 м² превзошла предыдущего рекордсмена и попала в Guinness World Records.

Что с домом сегодня?

Сейчас Дом-чемодан по-прежнему работает как бизнес-отель, но одновременно он — полноценная достопримечательность. Сюда приходят не только постояльцы, но и фотографы, художники, блогеры и просто петербуржцы, которым хочется напомнить себе, что в городе возможно всё.

И что особенно ценно — это не реклама, не застройка под бренд, а инициатива самих художников. Петербург умеет удивлять — и это здание тому подтверждение.