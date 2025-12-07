Городовой / Общество / Петербургские Кижи: куда поехать, чтобы увидеть сказочной красоты храм и не отплывая на остров
Петербургские Кижи: куда поехать, чтобы увидеть сказочной красоты храм и не отплывая на остров

Опубликовано: 7 декабря 2025 19:30
Кижи
Фото: Городовой.ру

Существенно сэкономите деньги.

В сорока минутах езды от центра Петербурга есть уникальное место — этнографический парк «Усадьба Богословка». Здесь, среди лесов на берегу Невы, стоят точные копии шедевров русского деревянного зодчества, напоминающие знаменитые Кижи.

В отличие от многих этнографических музеев, экспонаты здесь не подлинные, а воссозданные с исторической точностью. Каждое строение — результат кропотливой работы по старинным чертежам и фотографиям утраченных памятников Русского Севера.

Главная жемчужина парка — 25-главая Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, действующая копия храма XVIII века из Вологодской области. Её часто сравнивают с Преображенской церковью в Кижах.

Рядом возвышается высоченная шатровая колокольня, воспроизводящая облик звонницы XVIII века. В парке также есть часовня, крестьянская изба и другие постройки, переносящие посетителей в атмосферу старинной русской деревни.

История места начинается в XVIII веке с мызы, подаренной императрицей Елизаветой своему духовнику. После долгого забвения в конце XX века здесь решили создать музей-заповедник под открытым небом.

«Усадьба Богословка» — отличная альтернатива для тех, кто хочет проникнуться духом русского деревянного зодчества, но не может добраться до Карелии. Это идеальное направление для однодневной поездки: тишина, сосновый воздух, величественная архитектура и ощущение путешествия во времени всего в получасе от городской суеты.

Где искать: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Невский Парклесхоз.

Автор:
Игорь Мустафин
