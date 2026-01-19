Городовой / Город / Петербургские трамваи и автобусы облачились в символ Победы
Петербургские трамваи и автобусы облачились в символ Победы

Опубликовано: 19 января 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге сегодня отмечают годовщину прорыва блокады Ленинграда, в связи с чем к памятным мероприятиям присоединились все виды городского транспорта.

На улицах можно увидеть специальную ленту оливково-зелёного цвета, закреплённую на автобусах, трамваях и троллейбусах, сообщает 78.ru.

Водители пассажирских транспортных средств также носят эту ленту, символизирующую героизм жителей города в трудные годы.

Пассажирам в наземном транспорте волонтёры предлагают получить такую же ленту в знак уважения к подвигу защитников Ленинграда.

В метро звучит звуковое оповещение, а на экранах городского транспорта и на вокзалах демонстрируются ролики с воспоминаниями о тех событиях. Все троллейбусы и трамваи украшены государственными и городскими флагами.

В аэропорту Пулково также присоединились к акции: там проходят показы видеофрагментов, посвящённых исторической дате, — ролики видны на экранах над стойками регистрации.

Таким образом город вспоминает вклад мирных жителей и защитников Ленинграда. В социальных сетях участники мероприятий делятся фотографиями лент и рассказывают о своих впечатлениях.

Автор:
Юлия Аликова
Город
