Петербургские трамваи и автобусы облачились в символ Победы

В Санкт-Петербурге сегодня отмечают годовщину прорыва блокады Ленинграда, в связи с чем к памятным мероприятиям присоединились все виды городского транспорта.

На улицах можно увидеть специальную ленту оливково-зелёного цвета, закреплённую на автобусах, трамваях и троллейбусах, сообщает 78.ru.

Водители пассажирских транспортных средств также носят эту ленту, символизирующую героизм жителей города в трудные годы.

Пассажирам в наземном транспорте волонтёры предлагают получить такую же ленту в знак уважения к подвигу защитников Ленинграда.

В метро звучит звуковое оповещение, а на экранах городского транспорта и на вокзалах демонстрируются ролики с воспоминаниями о тех событиях. Все троллейбусы и трамваи украшены государственными и городскими флагами.

В аэропорту Пулково также присоединились к акции: там проходят показы видеофрагментов, посвящённых исторической дате, — ролики видны на экранах над стойками регистрации.

Таким образом город вспоминает вклад мирных жителей и защитников Ленинграда. В социальных сетях участники мероприятий делятся фотографиями лент и рассказывают о своих впечатлениях.

