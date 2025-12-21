Городовой / Город / Петербургские вокзалы проверили по двойному поводу — к саммиту СНГ и Новому году
Петербургские вокзалы проверили по двойному поводу — к саммиту СНГ и Новому году

Опубликовано: 21 декабря 2025 16:36
globallookpress.com
Городовой ру

Сотрудники ГАТИ и представители вокзалов провели встречу, на которой рассмотрели вопросы благоустройства и готовности территорий к зимнему периоду.

Перед проведением саммита стран СНГ и началом новогодних каникул в Санкт-Петербурге был проведён дополнительный осмотр Московского и Ладожского железнодорожных вокзалов. Об этом сообщили представители Государственной административно-технической инспекции.

Специалисты ведомства совместно с сотрудниками вокзалов обсудили подготовку территорий к зимнему периоду: говорили о своевременной уборке, вывозе снега, наличии необходимой техники и материалов для борьбы с наледью. Особое внимание уделили состоянию фасадов зданий, входов, а также близлежащих общественных пространств.

Автор:
Юлия Аликова
Город
