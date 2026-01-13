Петербургский Черкизон: одни клянут Сенной, а другие — покупают там 25 лет

Что на самом деле ищут петербуржцы на этом рынке?

Сенной рынок Санкт-Петербурга — место, которое вызывает, пожалуй, самый широкий спектр мнений среди жителей и гостей города.

Он манит обещаниями низкой цены, но пугает слухами о качестве и атмосферой, которую некоторые сравнивают с азиатскими базарами или рынками эпохи 90-х.

Попытка разобраться, что же на самом деле предлагает этот исторический торговый узел, и стоит ли он посещения — задача для смелого гастрономического путешественника.

История: От сена до романа Достоевского

История Сенного рынка уходит корнями в далекий 1737 год. Тогда, по указу императрицы Анны Иоанновны, на месте, где раньше торговали сеном и соломой (отсюда и название — Сенная площадь), появились первые торговые ряды.

Эта локация была известна своей специфической публикой и “весьма скверными и опасными питейными заведениями”. Любопытно, что именно здесь, в атмосфере бедности и отчаяния, “любил бывать Раскольников из романа Достоевского «Преступление и наказание»”.

В отличие от московских рынков, открывшихся на два столетия позже, Сенной обладает многовековой историей, что придает ему особый, хоть и противоречивый, колорит.

Современный ландшафт: улица и крытый павильон

Сенной рынок (Московский просп., 4АБ) сегодня представляет собой сложную структуру. Его площадь внушительна, и она делится на две основные зоны: уличные ряды и крытый павильон.

Уличные ряды, где торгуют преимущественно одеждой, создают атмосферу ярмарочного торга. За пределами помещения, под открытым небом, расположились продавцы овощей и фруктов.

Некоторые из них, прибывшие из “тёплых стран”, согреваются чаем, который “разводят по территории на больших железных телегах”.

Визуально этот ландшафт напоминает “столичный Черкизовский рынок в его золотые времена”. Внутри же крытого рынка акцент смещается на продукты первой необходимости — мясо и рыбу.

Мнения покупателей

Рейтинг на Яндекс.Картах (4,3 на основе более 19 тысяч оценок) отражает крайнюю полярность впечатлений. Посетители высказываются бескомпромиссно.

Одни называют его «Джунгли» или «Азиатский рынок. Жесть», отмечая хаотичность и возможное недобросовестное поведение продавцов. Другие же видят в нем очевидную выгоду, заявляя:

“Реально всё по 30 рублей из овощей и фруктов”.

"Один раз увидела таракана, бодро бежавшего в холодильнике-прилавке с сыром. Лет так 15 назад это было, но мне хватило", — говорит покупательница.

Однако опасения покупателей тоже обоснованы. Встречаются замечания вроде:

“Постоянно кладут гнилые продукты”.

Это подтверждает тезис о необходимости особого подхода к выбору товара:

“Места надо знать на Сенном., знать продавцов”.

Фрукты и овощи: Сладкая цена приключений

Именно за фруктами, судя по всему, и стоит основная часть “толп”. В декабре, когда погодные условия в Петербурге не способствуют изобилию, на Сенной можно было найти хурму, гранаты, виноград, а также арбузы и початки кукурузы.

Местные цены на развалах действительно “приятно радуют” — порядка 150 рублей за килограмм.

С овощами ситуация сложнее, что подчеркивает дух “старой закалки” торговли. Попытка приобрести знаменитые ташкентские помидоры обернулась сомнительным опытом:

“Сто рублей за штуку и попробуете”.

Это демонстрирует, что “гостей здесь почему-то не жалуют”. Отыскать нужный товар, например, зелёные помидоры, требует “часа долгих и упорных поисков”.

Рыба и соленья: Ритуалы и риски

Ассортимент рыбы на Сенном заметно проигрывает более современным рынкам, таким как Преображенский. Здесь преобладает заморозка, хотя находятся и точки с копченостями.

Ценники указаны за сто грамм, а описания вроде “Обалденная” форель или “Элитная” скумбрия призваны мотивировать к покупке.

"Рыбу там часто берём холодного и горячего копчения, иногда - свежую. Судак неплох, там же его и почистить могут. Очень вкусен палтус и чавыча холодного копчения. Горбуша холодного копчения тоже очень вкусна. А бочковую сельдь уже лет 20 беру в одной и той же точке у одной и той же продавщицы. И это уже стало ритуалом: 31 декабря с утра поехать на Сенной рынок, чтобы купить селёдку".

С соленьями ситуация парадоксальная. Их мало — всего четыре лавки, разбросанных по территории. Торговля здесь агрессивна:

“сначала она закармливает нас всем подряд; потом начинает гнать прочь, когда я нехотя пытаюсь доесть остатки капусты с собственной ладошки”.

В итоге, покупатель, уходя с “среднего качества” морковью по-корейски, ощущает себя жертвой “агрессивной торговли без души”.

Мясные ряды и загадки цен

Мясной отдел выглядит достаточно скромно, с десятком ларьков, торгующих колбасами, салом из Беларуси и Кубани, а также продукцией халяль. Цены могут шокировать:

“стоимость палки колбасы может доходить до 1950 рублей”.

Обещания натуральности и фермерского происхождения остаются на совести продавца.

"То, что гнилье могут подсунуть согласна, сама обжигалась на этом не раз. Но, методом научного тыка, был вычислен продавец, у которого брать можно".

Вердикт: Субкультура и выбор

Рынок, торгующий крупами, бобовыми, банными вениками и бытовой химией, является квинтэссенцией места, где “всё по чуть-чуть”. По мнению многих покупателей, Сенной — это не “лучший рынок страны”, а скорее “особая субкультура”.

“Сенной рынок такой, какой есть. Он старый, стремный и где вы видели рынки без обмана”.

Опытные покупатели, особенно местные жители, знают “своих” продавцов, и для них этот рынок остается местом выгодных покупок, особенно для заготовок. Как отмечает одна из постоянных покупательниц:

“Не надо бояться ходить туда за продуктами. Просто соблюдать некоторые условия. Одеваться попроще, беречь карманы, знать что тебе нужно купить, и быть спокойным и доброжелательным. Ведь хорошему покупателю отберут лучший товар, а за хамство накажут и подсунут похуже”.

Для неподготовленного же посетителя Сенной рынок остается “Балабановским” местом с вайбом 90-х — требующим осторожности.

"В плохое место люди годами ходить не будут. Сколько там бабушек с тележками, которые покупают килограммами. Уж они зря копеечку не потратят".

