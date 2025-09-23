Городовой / Город / Стеклянный атриум вместо кирпича: как изменится облик Петроградки
Стеклянный атриум вместо кирпича: как изменится облик Петроградки

Опубликовано: 23 сентября 2025 10:45
Лиговский проспект
Компания «А.Лен», занявшая третье место в конкурсе на проект вестибюля метро, теперь реализует свою идею на Левашовском проспекте, 13.

Проект нереализованного вестибюля станции метро “Лиговский проспект — 2” нашел новую жизнь на Петроградской стороне.

Как поясняет генеральный директор бюро «А.Лен» Сергей Орешкин, “это все разные проекты, просто арки похожи по первому этажу”.

Как пишет пресс-служба КГИОП, хотя архитектура и концепция претерпели изменения, схожесть прослеживается.

Соседство с историей

Новое здание расположится в квартале, богатом историческими объектами, включая “Особняк-контору и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых” и “Левашовский хлебозавод”, где выпекали хлеб в годы блокады Ленинграда.

Ксения Пронина
