Стеклянный атриум вместо кирпича: как изменится облик Петроградки

Проект нереализованного вестибюля станции метро “Лиговский проспект — 2” нашел новую жизнь на Петроградской стороне.
Как поясняет генеральный директор бюро «А.Лен» Сергей Орешкин, “это все разные проекты, просто арки похожи по первому этажу”.
Как пишет пресс-служба КГИОП, хотя архитектура и концепция претерпели изменения, схожесть прослеживается.
Соседство с историей
Новое здание расположится в квартале, богатом историческими объектами, включая “Особняк-контору и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых” и “Левашовский хлебозавод”, где выпекали хлеб в годы блокады Ленинграда.