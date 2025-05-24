Петербургский сленг: что значит «зашушарить» и другие загадочные слова Северной столицы

Петербург — это город, который отличается от других, ведь помимо богатой истории и уникальной культуры, у него есть и свой язык. Здесь сформировался особый сленг, который порой кажется загадочным даже для россиян. Разбираемся, какие необычные слова можно услышать только в Северной столице.

«Пойти на панель» — просто выйти на улицу

Если вы услышите в Петербурге, что кто-то «пошёл на панель», не пугайтесь и не думайте о криминале. Это выражение означает обычную прогулку по улице. Почему именно «панель»? Все дело в том, что раньше тротуары в городе выкладывали большими бетонными панелями, и гулять «на панели» стало привычным выражением, передвет сайт Femmie.ru. Сегодня это слово живет в разговорной речи, хотя плитки давно заменили.

«Зашушарить» — украсть по-питерски

Слово «зашушарить» — это местный сленг, который означает украсть что-то мелкое. Происхождение связано с районом Шушары, который в советское время был известен своей железнодорожной станцией и, к сожалению, мелкими кражами. Сейчас «зашушарить» чаще всего употребляется в шутливом или бытовом смысле.

«Влиапатъся» и «вломиться» — студенческий и рабочий сленг

Петербург богат на учебные и производственные традиции. Так, «влиапатъся» означает поступить в ЛИАП — Ленинградский институт авиаприборостроения (ныне ГУАП). А «вломиться» — устроиться на работу в ЛОМО (Ленинградское оптико-механическое объединение). Эти слова — часть истории города и его промышленного прошлого.

Почему петербургский сленг такой особенный?

Петербургский язык — это не просто набор слов, а отражение истории и культуры. Город был «окном в Европу» для России, сюда приезжали мастера из разных стран, что повлияло на речь. Петербуржцы любят чётко выговаривать слова, часто «вызвучивают» каждую букву, что отличает их от москвичей и жителей других регионов.