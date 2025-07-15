Гигантские гнезда в петербургских парках: какие хищники облюбовали общественные оазисы

Особо любопытным стоит воздержаться и не лезть к ним с фотоаппаратом.

Жители и гости Петербурга становятся свидетелями удивительных сюжетов из жизни дикой природы.

В последнее время наблюдателей вдохновили медвежьи прогулки по озеру и огромные гнезда ястребов.

Мишка-пловец вблизи Гвардейска

«Мишка косолапый по озеру плывет (и как ловко!)» — такую картину наблюдали читатели «ЗвероПятницы» во время прогулки по водоему вблизи поселка Гвардейское под Выборгом.

Так сразу и не скажешь, кто этой встрече напугался больше — люди или медведь.

Примечательно, что горожане, которые снимали видео, не побоялись подплыть к хищнику близко. А это опасно для здоровья.

Птичьи города в городских парках

Между тем, биолог и блогер Павел Глазков сообщает, что в одном из парков Петербурга хищные птицы свили огромное гнездо.

Это гнездо ястреба-тетеревятника, который относится к Красной книге Санкт-Петербурга.

Гнездо тетеревятника имеет внушительные размеры: 1,5 метра в диаметре. Птицы строят его высоко в кроне дерева и могут использовать в течение 10 лет, при этом постоянно достраивая.

Мелкие и крупные жертвы

В городе тетеревятники охотятся в основном на голубей, ворон и галок, но также могут нападать на более мелких птиц, например, дроздов.

Родительский инстинкт и уход за потомством

В этом году у одной из пар тетеревятников появилось на свет два птенца.

Сейчас они постоянно жалобно кричат, указывая родителям, где они и что они проголодались. Заботливые родители еще около месяца будут кормить их и постепенно обучать самостоятельной охоте.

Присутствие дикой природы в городе

Ястребы чувствуют себя в городе вполне комфортно и успешно продолжают свой род. В Петербурге они живут круглый год, а их визиты в парки доставляют радость местным жителям и гостям города.