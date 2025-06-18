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«Петербуржцам лучше уехать из города»: как ПМЭФ отразился на жизни местных жителей

Опубликовано: 18 июня 2025 17:31
ПМЭФ, люди
«Петербуржцам лучше уехать из города»: как ПМЭФ отразился на жизни местных жителей
globallookpress/ Shatokhina Natalia/ NEWS.ru

Из-за перекрытий дорог и пробок в дни ПМЭФ жители Северной столицы испытывают неудобства.

В Петербурге с 18 по 21 июня проходит большой экономический форум — ПМЭФ. Это событие собирает много людей из разных стран, и город в эти дни превращается в настоящий муравейник.

И без того загруженная транспортная система не справляется с таким наплывом людей. В то же время перекрываются многие улицы на время форума.

Дороги и пробки — что ждать?

Самое заметное — это ограничения на дорогах. Некоторые улицы, особенно рядом с аэропортом Пулково, будут закрыты или сильно сужены.

Например, Стартовая, Домодедовская и Внуковская улицы полностью перекрыты почти на неделю — с 13 по 22 июня. На других улицах движение тоже усложнено, а в эти дни — задача не из легких.

Как добраться до аэропорта?

Если в эти дни нужно попасть в Пулково, то дорога займет больше времени. Из-за перекрытий и пробок лучше выехать заранее, передает Фонтанка.

Метро и общественный транспорт в эти дни работают активнее, так что можно попробовать оставить машину дома.

Что думают петербуржцы?

В соцсети новости о перекрытиях дорог и пробках вызвала ажиотаж. Петербуржцы разделились на два лагеря:

«Ничего страшного, всего несколько дней. Ради дальнейшего процветания РФ и укрепления ее позиций на международной арене, если надо будет и пешочком пройдемся»;

«Петербуржцам вообще лучше уехать из города, чтоб не мешать сильным мира сего», — пишут пользователи соцсети.

Многие сравнили мероприятие с балом в доме Фамусовых из произведения Грибоедова «Горе от ума». Местные жители недоумевают, зачем участникам форума сопровождение и кого они боятся.

В общем, петербуржцы считают, что для начала нужно подготовить город к такому грандиозному событию, чтобы удобно было всем.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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