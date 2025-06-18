«Петербуржцам лучше уехать из города»: как ПМЭФ отразился на жизни местных жителей

В Петербурге с 18 по 21 июня проходит большой экономический форум — ПМЭФ. Это событие собирает много людей из разных стран, и город в эти дни превращается в настоящий муравейник.

И без того загруженная транспортная система не справляется с таким наплывом людей. В то же время перекрываются многие улицы на время форума.

Дороги и пробки — что ждать?

Самое заметное — это ограничения на дорогах. Некоторые улицы, особенно рядом с аэропортом Пулково, будут закрыты или сильно сужены.

Например, Стартовая, Домодедовская и Внуковская улицы полностью перекрыты почти на неделю — с 13 по 22 июня. На других улицах движение тоже усложнено, а в эти дни — задача не из легких.

Как добраться до аэропорта?

Если в эти дни нужно попасть в Пулково, то дорога займет больше времени. Из-за перекрытий и пробок лучше выехать заранее, передает Фонтанка.

Метро и общественный транспорт в эти дни работают активнее, так что можно попробовать оставить машину дома.

Что думают петербуржцы?

В соцсети новости о перекрытиях дорог и пробках вызвала ажиотаж. Петербуржцы разделились на два лагеря:

«Ничего страшного, всего несколько дней. Ради дальнейшего процветания РФ и укрепления ее позиций на международной арене, если надо будет и пешочком пройдемся»;

«Петербуржцам вообще лучше уехать из города, чтоб не мешать сильным мира сего», — пишут пользователи соцсети.

Многие сравнили мероприятие с балом в доме Фамусовых из произведения Грибоедова «Горе от ума». Местные жители недоумевают, зачем участникам форума сопровождение и кого они боятся.

В общем, петербуржцы считают, что для начала нужно подготовить город к такому грандиозному событию, чтобы удобно было всем.