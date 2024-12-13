Петербуржцам назвали продукты, богатые фолиевой кислотой: один из них стоит копейки

Фолиевая кислота играет важную роль в поддержании здоровья каждого человека, однако многие люди испытывают ее недостаток, хотя суточная норма составляет всего 400 мкг. В результате развивается фолиеводефицитная анемия, которая проявляется через следующие симптомы:
- усталость и утомляемость;
- раздражительность;
- потеря аппетита;
- проблемы с концентрацией;
- когнитивные нарушения;
- железодефицитная анемия.
Но спешить в аптеку за препаратом не стоит. Начать стоит с изменения питания. В самом обычном горохе, например, на 100 граммов целых 274 мкг фолиевой кислоты, а это уже больше половины суточной нормы.
«Самый лучший способ — обеспечить получение достаточного количества данного витамина с пищей. Фолиевая кислота содержится в шпинате, орехах, бобах, горохе, апельсинах, лимонах, бананах, дынях и клубнике. Также можно употреблять больше риса, макарон, хлеба и хлопьев. Сбалансированное питание поможет сохранять необходимое количество фолиевой кислоты», – предложила врач-эндокринолог Галина Смирнова.