Петербуржцам назвали продукты, богатые фолиевой кислотой: один из них стоит копейки

И продается во всех магазинах.

Фолиевая кислота играет важную роль в поддержании здоровья каждого человека, однако многие люди испытывают ее недостаток, хотя суточная норма составляет всего 400 мкг. В результате развивается фолиеводефицитная анемия, которая проявляется через следующие симптомы:

усталость и утомляемость;

раздражительность;

потеря аппетита;

проблемы с концентрацией;

когнитивные нарушения;

железодефицитная анемия.

Но спешить в аптеку за препаратом не стоит. Начать стоит с изменения питания. В самом обычном горохе, например, на 100 граммов целых 274 мкг фолиевой кислоты, а это уже больше половины суточной нормы.