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Петербуржцам назвали продукты, богатые фолиевой кислотой: один из них стоит копейки

13 декабря 2024 09:02
Петербуржцам назвали продукты, богатые фолиевой кислотой: один из них стоит копейки
Петербуржцам назвали продукты, богатые фолиевой кислотой: один из них стоит копейки
Legion-Media

И продается во всех магазинах.

Фолиевая кислота играет важную роль в поддержании здоровья каждого человека, однако многие люди испытывают ее недостаток, хотя суточная норма составляет всего 400 мкг. В результате развивается фолиеводефицитная анемия, которая проявляется через следующие симптомы:

  • усталость и утомляемость;
  • раздражительность;
  • потеря аппетита;
  • проблемы с концентрацией;
  • когнитивные нарушения;
  • железодефицитная анемия.

Но спешить в аптеку за препаратом не стоит. Начать стоит с изменения питания. В самом обычном горохе, например, на 100 граммов целых 274 мкг фолиевой кислоты, а это уже больше половины суточной нормы.

«Самый лучший способ — обеспечить получение достаточного количества данного витамина с пищей. Фолиевая кислота содержится в шпинате, орехах, бобах, горохе, апельсинах, лимонах, бананах, дынях и клубнике. Также можно употреблять больше риса, макарон, хлеба и хлопьев. Сбалансированное питание поможет сохранять необходимое количество фолиевой кислоты», – предложила врач-эндокринолог Галина Смирнова.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Здоровье
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