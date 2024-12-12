Городовой / Общество / Покупают в промышленных масштабах: какой аптечный препарат стал самым популярным у Петербуржцев
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Покупают в промышленных масштабах: какой аптечный препарат стал самым популярным у Петербуржцев

12 декабря 2024 13:46
Потратили уже почти миллион: что скупают беременные петербурженки в аптеках
Покупают в промышленных масштабах: какой аптечный препарат стал самым популярным у Петербуржцев
Maksim Konstantinov / Global Look Press / Global Look Press

Побит рекорд по продажам за последние пять лет.

По данным аналитического агентства DSM Group, в 2024 году российский рынок препаратов фолиевой кислоты показал значительный рост. За первые десять месяцев года аптечные сети заработали на продаже этого витамина 840 миллионов рублей, что на 19% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Такой прирост произошел впервые за последние пять лет.

Прием фолиевой кислоты, или витамина B9, играет важную роль как при планировании беременности, так и на всем ее протяжении. Она способствует созреванию ооцитов, успешной имплантации эмбриона и формированию здоровой плаценты.

Возросший спрос на препарат может быть связан с растущим вниманием россиян к вопросам репродуктивного здоровья. Женщины сейчас все чаще стремятся заранее подготовиться к материнству, что как раз и подразумевает заблаговременный прием необходимых витаминов и микроэлементов.

При этом значительного прироста рождаемости в стране пока не наблюдается. Например, по данным ТАСС, в Петербурге за 2023 и 2024 годы статистика по новорожденным примерно одинаковая. На середину ноября текущего года разница составила всего 10,7 тысяч малышей. До конца декабря цифра должна сравняться с прошлыми показателями.

Новости по теме
Самые популярные мифы про петербуржцев: разбираемся, правда это или нет – часть 2 Самые популярные мифы про петербуржцев: разбираемся, правда это или нет – часть 2 2 января 2025 16:33
Самые популярные мифы о петербуржцах: разбираемся, правда это или нет – часть 1 Самые популярные мифы о петербуржцах: разбираемся, правда это или нет – часть 1 1 января 2025 17:31
На первом месте Москва: названы самые популярные направления, куда летают петербуржцы осенью-2024 года На первом месте Москва: названы самые популярные направления, куда летают петербуржцы осенью-2024 года 30 октября 2024 08:00
Оставила позади даже Москву: Ленинградская область стала самым популярным направлением для осенних каникул Оставила позади даже Москву: Ленинградская область стала самым популярным направлением для осенних каникул 17 октября 2024 01:00
Удивительная статистика: уличное блюдо стало одним из самых популярных в ресторанах Удивительная статистика: уличное блюдо стало одним из самых популярных в ресторанах 29 сентября 2024 20:00
Автор:
Юлия Степанова
Общество Здоровье
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще