Покупают в промышленных масштабах: какой аптечный препарат стал самым популярным у Петербуржцев

По данным аналитического агентства DSM Group, в 2024 году российский рынок препаратов фолиевой кислоты показал значительный рост. За первые десять месяцев года аптечные сети заработали на продаже этого витамина 840 миллионов рублей, что на 19% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Такой прирост произошел впервые за последние пять лет.

Прием фолиевой кислоты, или витамина B9, играет важную роль как при планировании беременности, так и на всем ее протяжении. Она способствует созреванию ооцитов, успешной имплантации эмбриона и формированию здоровой плаценты.

Возросший спрос на препарат может быть связан с растущим вниманием россиян к вопросам репродуктивного здоровья. Женщины сейчас все чаще стремятся заранее подготовиться к материнству, что как раз и подразумевает заблаговременный прием необходимых витаминов и микроэлементов.

При этом значительного прироста рождаемости в стране пока не наблюдается. Например, по данным ТАСС, в Петербурге за 2023 и 2024 годы статистика по новорожденным примерно одинаковая. На середину ноября текущего года разница составила всего 10,7 тысяч малышей. До конца декабря цифра должна сравняться с прошлыми показателями.