Городовой / Город / Петербуржцам пообещали сказочную зиму: в Рождество город накроет снежный шквал и ударят морозы
Петербуржцам пообещали сказочную зиму: в Рождество город накроет снежный шквал и ударят морозы

Опубликовано: 6 января 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov

В Петербурге на Рождество ожидаются снегопады и понижение температуры, сообщил Александр Колесов.

Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ожидают по-настоящему зимние морозы к рождественским праздникам 2026 года. По информации синоптика Александра Колесова, который прокомментировал ситуацию в своём блоге, сильнее всего похолодание почувствовали западные районы области.

На метеостанциях в Волосово и Белогорках впервые за сезон зафиксировали —25 градусов, а минимальные отметки достигли —26,1 и —25,9 градуса соответственно.

В северной столице Сочельник пройдет при температуре от —12 до —15 градусов. В ночь предполагается приближение нового атмосферного фронта, который принесёт кратковременное повышение температуры.

По словам Колесова, 7 января ожидается максимум —8 градусов, а затем термометры снова покажут —10…—12.

Главный снегопад предстоит в ночь на Рождество и продолжится в первую его половину. Толщина слоя осадков в разных частях города будет различаться, но на отдельных улицах ожидают до десяти сантиметров нового снега за сутки. Такая снежная нагрузка может отразиться на дорожной обстановке.

Ранее было объявлено, что общественный транспорт Петербурга в рождественскую ночь будет функционировать без перерывов. Это обеспечит горожанам возможность свободно перемещаться в праздничные дни.

Юлия Аликова
