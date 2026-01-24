Городовой / Город / Петербуржцам приготовиться: с 25 января дороги в двух районах станут лабиринтом испытаний
Петербуржцам приготовиться: с 25 января дороги в двух районах станут лабиринтом испытаний

Опубликовано: 24 января 2026 03:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Razmik Zackaryan / URA.RU

В ближайшее время движение транспорта в двух районах северной столицы претерпит изменения. В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции сообщили о грядущих ограничениях, которые будут действовать с конца января.

На территории Адмиралтейского района движение будет временно затруднено на участке Бронницкой улицы около пересечения с Загородным проспектом.

Это связано с установкой ограждений, которые останутся на месте с 25 января 2026 года по 14 июня 2027 года.

В Приморском районе с 26 января по 13 августа проезд будет ограничен на набережной Чёрной речки — на отрезке от Школьной улицы до улицы Савушкина.

Причиной является запланированная реконструкция инженерных коммуникаций на этом участке.

Ранее в городских новостях отмечалось, что порядка пятидесяти владельцев недвижимости в Петербурге не очистили принадлежащие им территории от снега. Этот вопрос неоднократно поднимался в сообществах города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
