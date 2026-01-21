Петербуржцам приготовиться: Синопская встретит заторами, а в Шушарах – проезд полностью отрежут

В городе на Неве до начала весны будут действовать ограничения для транспорта на участке Синопской набережной.
С 19 января по 9 марта движение перекроют между улицей Моисеенко и проспектом Бакунина. Причина временных неудобств — монтаж газопровода.
Помимо этого, на юге Петербурга водителям сообщают о длительном перекрытии. В Пушкинском районе с 20 января и почти до конца года нельзя будет проехать по Северской улице в поселке Шушары.
Ограничение коснётся отрезка от Торопецкой улицы до Колпинского шоссе, а также пересечения с Ростовской улицей.
Для объезда закрытой дороги предлагается использовать Торопецкую, Изборскую и Ростовскую улицы.
Ранее также стало известно, что в ночь на 20 января недоступным для проезда окажется выезд с Автомобильной улицы на Западный скоростной диаметр в северном направлении.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».