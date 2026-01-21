Городовой / Город / Петербуржцам приготовиться: Синопская встретит заторами, а в Шушарах – проезд полностью отрежут
Петербуржцам приготовиться: Синопская встретит заторами, а в Шушарах – проезд полностью отрежут

Опубликовано: 21 января 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В городе на Неве до начала весны будут действовать ограничения для транспорта на участке Синопской набережной.

С 19 января по 9 марта движение перекроют между улицей Моисеенко и проспектом Бакунина. Причина временных неудобств — монтаж газопровода.

Помимо этого, на юге Петербурга водителям сообщают о длительном перекрытии. В Пушкинском районе с 20 января и почти до конца года нельзя будет проехать по Северской улице в поселке Шушары.

Ограничение коснётся отрезка от Торопецкой улицы до Колпинского шоссе, а также пересечения с Ростовской улицей.

Для объезда закрытой дороги предлагается использовать Торопецкую, Изборскую и Ростовскую улицы.

Ранее также стало известно, что в ночь на 20 января недоступным для проезда окажется выезд с Автомобильной улицы на Западный скоростной диаметр в северном направлении.

Автор:
Юлия Аликова
