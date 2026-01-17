Петербуржцы променяли снег на экзотику: куда исчезли горожане на новогодние праздники?

За прошедший зимний праздничный сезон интерес жителей Санкт-Петербурга к поездкам за пределы страны значительно усилился. Аналитики отметили, что выездной туризм среди горожан вырос на 22%. Особенно активным стало путешествие в азиатском направлении, где заметное увеличение спроса показал Вьетнам.

Также среди направлений, куда туристы стали ездить чаще, выделились Иордания и Босния и Герцеговина — обе страны вошли в лидеры по темпам роста. Существенное увеличение отмечено и по регионам СНГ, а также государствам Африки и Ближнего Востока — здесь число поездок увеличилось примерно на четверть. Южная Америка прибавила 20%, Европа — 17%, а Северная Америка — 5%.

По числу петербуржцев, выехавших за рубеж, впереди оказались Беларусь, Турция и Объединённые Арабские Эмираты. Однако если в прошлом году Турция занимала уверенное место среди самых популярных направлений, то теперь уступила позиции растущим направлениям. Наиболее заметный всплеск числа туристов зафиксирован в Иордании, где приток гостей из Санкт-Петербурга вырос на 288% после изменения визового режима для граждан России.

Босния и Герцеговина также продемонстрировала значительный прирост — 225%. Рост путешествий во Вьетнам составил 168%. В целом, развитие поездок в страны Азии превысило треть, что позволило этому направлению выйти в лидеры по популярности среди петербуржцев.

Наибольшее внимание в Азии привлекли такие государства, как Таиланд (31% туристов данного региона), Китай (29%) и Вьетнам (12%). Среди европейских стран по числу гостей из Петербурга лидируют Италия (7,5%), а также Франция и Испания, набравшие по 7%. Африканские направления также демонстрируют интерес: больше всего туристов отправились в Египет — более 84% от всего потока по этому континенту, дальше следуют Маврикий и Южно-Африканская Республика.

В прошлом году среди популярных африканских направлений фигурировали Сейшельские острова, на смену которым в 2024 году пришёл Маврикий. Что касается приезжающих в Россию, то чаще остальных гостей принимают из Казахстана, Беларуси и Китая. В десятку основных стран по численности туристов оказались также Соединённые Штаты, Объединённые Арабские Эмираты, Узбекистан, Австрия, Франция, Нидерланды и Дания.

