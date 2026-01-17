Петербуржцы увидят огонь на Ростральных колоннах среди зимы: что за необычный повод?

В память о 83-й годовщине прорыва обороны Ленинграда 18 января пройдут памятные мероприятия. В этот день с 10 часов утра до полудня, а также с 19 до 22 вечера на Ростральных колоннах зажгут огни. Такое решение было озвучено в городской администрации.
Кроме того, с восьми утра и до восьми вечера в Колпино будут гореть факелы на специальной доске, посвящённой бойцам-ижорцам, установленной на бульваре Свободы. Выбор именно этих площадок для проведения памятной акции подчёркивает значение исторических событий для города. Огонь на колоннах появляется нечасто и только по значимым датам, к числу которых относят и день прорыва блокады.
