Городовой / Город / Петербуржцы задыхаются от вони: куда жаловаться на смог
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербуржцы задыхаются от вони: куда жаловаться на смог

Опубликовано: 31 марта 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Комитет по природопользованию опубликовал рекомендации.

Петербуржцы, ощутившие на улицах неприятный запах, могут связаться с экологической службой.

Комитет по природопользованию дал рекомендации после обращения жительницы Кировского района, которая отметила, что из-за сильного зловония не может проветривать помещение.

При резком запахе доступен круглосуточный звонок в Мобильную экологическую дежурную службу по номеру 417-59-36.

Жалобы учитываются для планирования выездов мобильной лаборатории, которая измеряет уровень загрязнения воздуха, сообщили в пресс-службе Комитета.

Если жители полагают, что их право на чистую окружающую среду нарушено, стоит обращаться в Роспотребнадзор — это ведомство следит за влиянием физических факторов на здоровье людей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью