Петербуржцы задыхаются от вони: куда жаловаться на смог

Петербуржцы, ощутившие на улицах неприятный запах, могут связаться с экологической службой.
Комитет по природопользованию дал рекомендации после обращения жительницы Кировского района, которая отметила, что из-за сильного зловония не может проветривать помещение.
При резком запахе доступен круглосуточный звонок в Мобильную экологическую дежурную службу по номеру 417-59-36.
Жалобы учитываются для планирования выездов мобильной лаборатории, которая измеряет уровень загрязнения воздуха, сообщили в пресс-службе Комитета.
Если жители полагают, что их право на чистую окружающую среду нарушено, стоит обращаться в Роспотребнадзор — это ведомство следит за влиянием физических факторов на здоровье людей.