Петербуржец поджег супермаркет за 50 тысяч рублей, но ущерба нанес на миллионы

В октябре прошлого года жителю Петербурга предложили 50 тысяч рублей за поджог продуктового магазина на Гражданской улице. Не раздумывая долго, он согласился, приобрел бензин и охотничьи спички и совершил преступление.

Огонь нанес значительный ущерб: сгорели холодильные камеры, продукты питания и бытовые предметы на сумму более двух миллионов рублей. Восстановление магазина обошлось предпринимателю в три миллиона рублей, как сообщили КП в Прокуратуре Петербурга.

Однако на этом злоумышленник не остановился. В феврале текущего года он снова вернулся в этот магазин, разбив стеклопакет за 16 тысяч рублей.

Против мужчины возбудили уголовные дела за умышленное уничтожение чужого имущества.16 сентября суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей в пользу потерпевших.