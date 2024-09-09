Городовой / Город / Петербуржец с темным прошлом убил дочь: не совладал с эмоциями из-за алкоголя
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Петербуржец с темным прошлом убил дочь: не совладал с эмоциями из-за алкоголя

9 сентября 2024 15:30
Петербуржец с темным прошлом убил дочь: не совладал с эмоциями из-за алкоголя
Петербуржец с темным прошлом убил дочь: не совладал с эмоциями из-за алкоголя
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Мужчину ждет серьезное наказание.

Ужасная трагедия произошла в Приморском районе, и от одной только мысли о которой становится не по себе. Вечером 8 сентября местные стали свидетелями шокирующей сцены: мужчина бегал с ножом по подъезду, выкрикивая что-то неразборчивое.

Патруль полиции быстро прибыл на место, скрутил 39-летнего мужчину, который явно был не в себе. Но самое страшное было впереди. В его квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело его 18-летней дочери, студентки колледжа, с множественными ножевыми ранениями. Юная жизнь, только начавшаяся, была трагически оборвана руками того, кто должен был быть ее защитником.

Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, что только усугубляет эту трагедию. Официально он не работал, но уже имел за плечами темное прошлое – был осужден за угон и разбой. Теперь его ожидает разбирательство и, вероятно, очередное уголовное дело, но уже по куда более страшной статье, пишет 47news.

Сейчас подозреваемый находится в больнице, под строгим наблюдением полицейских. Как только его здоровье позволит, он будет доставлен в отдел полиции. Остается только гадать, что могло довести его до такого зверства, и как боль, страх и отчаяние могут так жестоко перевернуть чью-то судьбу.

Новости по теме
Петербуржец оказался на грани жизни и смерти из-за ожогов борщевика Петербуржец оказался на грани жизни и смерти из-за ожогов борщевика 9 сентября 2024 15:30
Петербуржец напал с кулаками на водителя скорой помощи из-за запрета о сопровождении Петербуржец напал с кулаками на водителя скорой помощи из-за запрета о сопровождении 9 сентября 2024 15:30
В Московском районе из-за серьезного ДТП пострадали четверо: в том числе беременная девушка В Московском районе из-за серьезного ДТП пострадали четверо: в том числе беременная девушка 9 сентября 2024 15:30
Перелом глазной орбиты и травмы лица: подростка чуть не убило взрывом баллона в Петербурге Перелом глазной орбиты и травмы лица: подростка чуть не убило взрывом баллона в Петербурге 9 сентября 2024 15:30
Три года не платил, хотя источник дохода был: петербуржец задолжал более 700 тыс. рублей за «коммуналку» Три года не платил, хотя источник дохода был: петербуржец задолжал более 700 тыс. рублей за «коммуналку» 9 сентября 2024 15:30
Автор:
Ксения Беловицкая
Город ПроисшествиеСанкт-Петербург
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».