Пицца в микроволновке за пять минут: с приготовлением справится даже ребенок

Многие дети просто обожают пиццу. Чтобы не пришлось тратиться на блюда из доставки и торчать на кухне часами, возьмите на заметку простой рецепт лакомства в микроволновке.
Для теста вам понадобятся:
- мука — 200 г,
- молоко — 100 мл,
- растительное масло — 2 ст. л.,
- сахар — половина ч. л.,
- соль — щепотка.
Чтобы приготовить тесто, смешайте теплое молоко с сахаром, солью и растительным маслом. Муку просейте и добавьте в ту же миску.
Замесите эластичное тесто и уберите его на полчаса в холодильник. Если времени нет, можно сразу приступать к раскатке. Тонкий пласт нужно поместить в керамическую или стеклянную форму, смазанную маслом.
После покройте основу соусом из майонеза или кетчупа и начинайте выкладывать начинку. Можно взять все, что душе угодно: помидоры, колбасу, сыр, маринованные огурцы.
Готовую пиццу нужно поставить в микроволновку при максимальной мощности на пять минут, пишет портал 1000.menu. Затем дайте блюду немного остыть и подавайте к столу.
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