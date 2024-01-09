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Пицца в микроволновке за пять минут: с приготовлением справится даже ребенок

Пицца в микроволновке за пять минут: с приготовлением справится даже ребенок
Как приготовить домашнюю пиццу за пять минут

Дрожжи не нужны.

Многие дети просто обожают пиццу. Чтобы не пришлось тратиться на блюда из доставки и торчать на кухне часами, возьмите на заметку простой рецепт лакомства в микроволновке.

Для теста вам понадобятся:

  • мука — 200 г,
  • молоко — 100 мл,
  • растительное масло — 2 ст. л.,
  • сахар — половина ч. л.,
  • соль — щепотка.

Чтобы приготовить тесто, смешайте теплое молоко с сахаром, солью и растительным маслом. Муку просейте и добавьте в ту же миску.

Замесите эластичное тесто и уберите его на полчаса в холодильник. Если времени нет, можно сразу приступать к раскатке. Тонкий пласт нужно поместить в керамическую или стеклянную форму, смазанную маслом.

После покройте основу соусом из майонеза или кетчупа и начинайте выкладывать начинку. Можно взять все, что душе угодно: помидоры, колбасу, сыр, маринованные огурцы.

Готовую пиццу нужно поставить в микроволновку при максимальной мощности на пять минут, пишет портал 1000.menu. Затем дайте блюду немного остыть и подавайте к столу.

Источник фото: freepik

Общество Рецепты Кулинария
9 января 2024 09:45
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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