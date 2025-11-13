Пир горой в Лензоопарке: пышный фруктовый стол организовали для китайских мунтжаков

В Ленинградском зоопарке для китайских мунтжаков организовали праздничное угощение. Для животных на большом деревянном столе были разложены самые разнообразные лакомства: свежие апельсины, яблоки, свёкла, ягоды и другие фрукты. Видео разместили в телеграм-канале зверинца.
Мунтжаки с аппетитом лакомились предложенной едой, живо проявляя интерес ко всем блюдам. Представители пресс-службы зоосада отметили, что животные проявили большую активность во время трапезы.
Самих гостей встречали возле эффектного деревянного пня, на котором и располагались угощения.
Китайские мунтжаки распространены преимущественно на юго-востоке Китая, самцы обладают характерными клыками.
Этот вид давно известен своей живостью и необычным поведением в неволе. Посетители зоопарка часто проявляют к этим животным особый интерес.
Ранее сотрудники зоопарка демонстрировали публике осенний рацион дамана по кличке Сеня. Животное тогда угощалось кленовыми листьями, собранными в парке.