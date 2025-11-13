Городовой / Город / Пир горой в Лензоопарке: пышный фруктовый стол организовали для китайских мунтжаков
Пир горой в Лензоопарке: пышный фруктовый стол организовали для китайских мунтжаков

Опубликовано: 13 ноября 2025 15:36
В Ленинградском зоопарке для китайских мунтжаков подготовили специальное меню с разнообразными угощениями.

В Ленинградском зоопарке для китайских мунтжаков организовали праздничное угощение. Для животных на большом деревянном столе были разложены самые разнообразные лакомства: свежие апельсины, яблоки, свёкла, ягоды и другие фрукты. Видео разместили в телеграм-канале зверинца.

Мунтжаки с аппетитом лакомились предложенной едой, живо проявляя интерес ко всем блюдам. Представители пресс-службы зоосада отметили, что животные проявили большую активность во время трапезы.

Самих гостей встречали возле эффектного деревянного пня, на котором и располагались угощения.

Китайские мунтжаки распространены преимущественно на юго-востоке Китая, самцы обладают характерными клыками.

Этот вид давно известен своей живостью и необычным поведением в неволе. Посетители зоопарка часто проявляют к этим животным особый интерес.

Ранее сотрудники зоопарка демонстрировали публике осенний рацион дамана по кличке Сеня. Животное тогда угощалось кленовыми листьями, собранными в парке.

Юлия Аликова
