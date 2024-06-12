Пирамиды строили не рабы, а фараоны были толстяками: пять малоизвестных фактов о Египте

Наравне с Турцией Египет пользуется огромной популярностью у россиян. Туристы летят не только для того, чтобы отдохнуть на море, но и взглянуть на древние пирамиды и самую длинную реку в мире. Однако на страну можно посмотреть совсем другими глазами, если узнать о ней больше.

Большая плотность населения

Египет — самая населенная страна арабского мира и третья после Нигерии и Эфиопии по населению в Африке. В 2022-м году число ее жителей перевалило за 111 миллионов, тогда как в России всего 144 миллиона человек.

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Не только Ра и Осирис

Пантеон древних египтян включает в себя более 1400 богов и богинь. Так что Ра, Осирис и Анубис — далеко не единственные почитаемые божества. Как правило, у каждого города был свой покровитель. Ему поклонялись больше всего.

Интересно, что египетского бога зла, мертвых и плодородия Сокара, связывают со статуэткой премии Оскар. Многие полагают, что именно он послужил прообразом знаменитой награды. Созвучие тоже считают неслучайным.

Пирамиды сроили не рабы

Не так давно ученые выяснили, что самые величественные сооружения Древнего Египта строили вовсе не бесправные рабы, а наемные рабочие, которым платили зарплату. На такой вывод специалистов натолкнуло обнаружение оборудованных столовых и тот факт, что тружеников хоронили рядом с гробницами фараонов.

Фараоны не были красавчиками

Не так давно ученые воссоздали лицо деда знаменитого Тутанхамона, Аменхотепа III, и поразились. Пухленький мужчина совсем не походит на статуи, которые его изображают. Их сохранилось более тысячи, больше чем у любого другого египетского царя. Чтобы нарисовать 3D-облик когда-то жившего фараона, использовали изображения его мумии и цифровую копию черепа.

Египтянам мир обязан многими открытиями

Оказывается, стекло, цемент, расческу, мыло зубную пасту впервые изобрели именно в Египте. Зубы чистили порошком из соли, перца, мяты и ириса. Первая декоративная косметика появилась там же. Для создания характерных стрелок на глазах использовалась сурьма.

Напомним, ранее мы рассказывали, как обманывают туристов на египетских курортах.

Источник фото: Legion-Media