Премия «Оскар»

Уилл Смит получил «Золотой глобус» за «Лучшую мужскую роль в драме» за «Короля Ричарда»

Ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в США в закрытом режиме. Престижной награды, являющейся негласной репетицией «Оскара», удостоились самые значимые проекты кино и телевидения за 2021 год. Мероприятие не транслировалось по телевидению или онлайн, его итоги были опубликованы на сайте и в соцсетях премии. Подробности сообщает РБК.