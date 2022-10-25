Премия «Оскар»

Обвинили всех и вся.
Хорошо бы и по дате совпасть.
Режиссер считает, что американская премия перестала быть художественной.
Был момент, когда комедийная актриса потеряла свою улыбку в жизни.
«Социальная приемлимость» герцогини Сассекской висит на волоске.
Фанатская теория о не случайном выборе имен в семье Смитов набирает обороты.
Телеведущая постаралась «хайпануть» на рукоприкладстве лучшего актера года.
Ранее звезда фильма «Король Ричард» принес извинения Крису Року за свою выходку.
Публика уже давно стала терять интерес к церемонии награждения кинопремией.
Очередная церемония прошла в США в понедельник.
Эксперт прокомментировал итоги кинопремии.
Актер не сдержал эмоций и дал пощечину Крису Року.
Народная артистка России не смогла оставить любимый театр
Поклонники популярной певицы и актрисы Леди Гаги подняли шум в Сети после объявления номинантов на премию «Оскар».
Работа российского режиссера Антона Дьякова «Боксбалет» номинирована на премию американской киноакадемии «Оскар».
Apple представила тизер мини-сериала с Сэмюэлом Л. Джексоном «Последние дни Птолемея Грея», снятого по одноименному роману Уолтера Мосли.
Первые дни нового года стали для некоторых артистов последними
Ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в США в закрытом режиме. Престижной награды, являющейся негласной репетицией «Оскара», удостоились самые значимые проекты кино и телевидения за 2021 год. Мероприятие не транслировалось по телевидению или онлайн, его итоги были опубликованы на сайте и в соцсетях премии. Подробности сообщает РБК.
Звезда фильма «Сияние» буквально тает на глазах
Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер нового документального мини-сериала «Место преступления: убийца на Таймс-сквер». Проект посвящен расследованию череды ужасающих убийств женщин в Нью-Йорке 70-х годов.