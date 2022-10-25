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Премия «Оскар»

Шоу-бизнес
Уилл Смит получил «Золотой глобус» за «Лучшую мужскую роль в драме» за «Короля Ричарда»
Ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в США в закрытом режиме. Престижной награды, являющейся негласной репетицией «Оскара», удостоились самые значимые проекты кино и телевидения за 2021 год. Мероприятие не транслировалось по телевидению или онлайн, его итоги были опубликованы на сайте и в соцсетях премии. Подробности сообщает РБК.  
10 янв 2022 08:59
Шоу-бизнес
«Психология зла»: вышел трейлер документалки «Место преступления: убийца на Таймс-сквер»
Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер нового документального мини-сериала «Место преступления: убийца на Таймс-сквер». Проект посвящен расследованию череды ужасающих убийств женщин в Нью-Йорке 70-х годов.
22 дек 2021 10:17
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