Премия «Оскар»

Форум в Петербурге — это идеальная международная площадка, чтобы объяснить всему миру цели и задачи новой евразийской кинопремии.
Губернатор отметил, что она воплотила на экране множество запоминающихся персонажей.
Нереализованный облик главного вокзала города.
Почему съемки «Синей птицы» едва не закончились скандалом.
Как по речи вычислить возраст собеседника и какие слова выдают «старшее поколение».
Но при этом его обожают иностранцы.
Уникальный шанс поработать на одной прощадке с первым российским актером, номинированным на «Оскар».
Фанатская теория о не случайном выборе имен в семье Смитов набирает обороты.