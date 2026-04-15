Городовой / Полезное / От почкового клеща на смородине - обязательно: обрабатываю кустарник только так - вредитель гибнет в один миг
Вот как хранить садовые инструменты: все четко, по полочкам и под рукой – никакого хаоса и свалки Полезное
Правда ли, что в Санкт-Петербурге отменили парад на 9 мая? Вопросы о Петербурге
«Надежда» на финише: щит прорывается к «Каменке» в петербургском метро Город
«Бессмертный флот» выйдет на воду 9 мая: Петербург готовит праздничный маршрут и новые правила для судов Город
Забудьте про песок и перлит: самый надёжный способ размножения пеларгонии Полезное
От почкового клеща на смородине - обязательно: обрабатываю кустарник только так - вредитель гибнет в один миг

Опубликовано: 15 апреля 2026 17:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как уничтожить почкового клеща на смородине

Одним из самых опасных вредителей для смородины является почковый клещ. Он находится внутри почек кустарника, постепенно высасывая их содержимое. Из-за этого культура перестает распускаться весной, а также подвергается поражению вирусом махровости. Почковый клещ является переносчиком этого заболевания, которое приводит к гибели смородины.

Садоводы советуют заниматься обработкой ранней весной, но если этот срок был упущен, то расстраиваться не стоит. Еще есть шанс все исправить. Для этого достаточно уделить время культуре в определенные фазы.

Фаза зеленого конуса

Обработка в этот момент необходима, так как именно в фазе зеленого конуса вредители переползают на молодые побеги, после чего начинают размножение. В этот момент они имеют максимальную уязвимость, чем нужно воспользоваться. Лучше всего применять химические акарициды, которые созданы для борьбы с клещами. Повторное опрыскивание нужно проводить через 10-12 дней.

"Не путайте акарициды с обычными инсектицидами. Препараты от тли, гусениц или колорадского жука на клеща не работают. На упаковке нужного средства должна быть прямая отметка против клещей", - комментирует канал "Сад, огород, Лайф".

Обработка перед цветением

Опрыскивание в этот период необходимо, если заражение являлось сильным. Отличным вариантом станет коллоидная сера в дозировке 100 г на 10 литров воды. Здесь важно учесть, что средство не работает в прохладную погоду.

Обработка до сбора урожая

После завязывания ягод запрещается использовать химические средства, так как это приведет к отравлению урожая. Лучше применять более безопасные компоненты.

"На помощь приходят биопрепараты — они безопасны для человека и полезных насекомых, а ягоды можно есть уже через 2–3 дня после опрыскивания. Учтите важный нюанс: эти средства эффективны только при температуре от 18 до 25 градусов тепла", - сообщает источник.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие сорта картофеля выбрать для сбора скороспелого урожая.

Автор:
Полина Аксенова
