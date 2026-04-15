От почкового клеща на смородине - обязательно: обрабатываю кустарник только так - вредитель гибнет в один миг

Одним из самых опасных вредителей для смородины является почковый клещ. Он находится внутри почек кустарника, постепенно высасывая их содержимое. Из-за этого культура перестает распускаться весной, а также подвергается поражению вирусом махровости. Почковый клещ является переносчиком этого заболевания, которое приводит к гибели смородины.
Садоводы советуют заниматься обработкой ранней весной, но если этот срок был упущен, то расстраиваться не стоит. Еще есть шанс все исправить. Для этого достаточно уделить время культуре в определенные фазы.
Фаза зеленого конуса
Обработка в этот момент необходима, так как именно в фазе зеленого конуса вредители переползают на молодые побеги, после чего начинают размножение. В этот момент они имеют максимальную уязвимость, чем нужно воспользоваться. Лучше всего применять химические акарициды, которые созданы для борьбы с клещами. Повторное опрыскивание нужно проводить через 10-12 дней.
"Не путайте акарициды с обычными инсектицидами. Препараты от тли, гусениц или колорадского жука на клеща не работают. На упаковке нужного средства должна быть прямая отметка против клещей", - комментирует канал "Сад, огород, Лайф".
Обработка перед цветением
Опрыскивание в этот период необходимо, если заражение являлось сильным. Отличным вариантом станет коллоидная сера в дозировке 100 г на 10 литров воды. Здесь важно учесть, что средство не работает в прохладную погоду.
Обработка до сбора урожая
После завязывания ягод запрещается использовать химические средства, так как это приведет к отравлению урожая. Лучше применять более безопасные компоненты.
"На помощь приходят биопрепараты — они безопасны для человека и полезных насекомых, а ягоды можно есть уже через 2–3 дня после опрыскивания. Учтите важный нюанс: эти средства эффективны только при температуре от 18 до 25 градусов тепла", - сообщает источник.
