Вот как хранить садовые инструменты: все четко, по полочкам и под рукой – никакого хаоса и свалки

Как организовать продуманную систему хранения садового инвентаря

Если садовый инвентарь хранится в организованном порядке, то работы на участке упрощаются в разы. Вы всегда будете знать, где тот или иной инструмент, и больше не станете тратить время на поиски нужной вещи. К тому же сваленный в угол инвентарь быстро выходит из строя: ручки ломаются, лезвия – тупятся.

Где хранить инструменты

Идеальный вариант – отдельный хозблок, но можно отвести инструментам половину сарая или даже уголок под лестницей на даче.

Для инструментов с длинной ручкой (лопаты, грабли, вилы, триммеры) лучше приобрести или настенный держатель для горизонтального хранения, или металлическую стойку – для вертикального. В обоих случаях инструменты не будут соприкасаться с землей, полом или стеной, что особенно актуально для металлических частей – это защитит их от коррозии.

Также приобретите отдельный настенный держатель для садового шланга, чтобы он не скручивался, не запутывался и не мешался под ногами.

Отдельные держатели-органайзеры продаются и для небольших инструментов – таких как кусторезы, секаторы, вилки и совки, тяпки и рыхлители. Преимущество таких органайзеров – в том, что закрепить их можно в любом месте, будь то хозблок, сарай или теплица. Если погода на ближайшие недели будет теплой и сухой, можно временно закрепить держатель даже на заборе – так инструменты будут всегда по рукой.

Садовые перчатки лучше держать в подвесных карманах, а гвозди и шурупы – в банках.

Подходящие условия для хранения

В помещении, где вы держите садовый инвентарь, должен быть минимальный уровень влажности, поэтому без системы вентиляции не обойтись. В противном случае металл заржавеет, а деревянные ручки разбухнут и потрескаются.

Чтобы измерять уровень влажности, приобретите гигрометр. Показатель не должен превышать 60%. Если в помещении все равно влажно и вентиляция не помогает, можно поставить специальный прибор – осушитель воздуха.

Хорошо, если в сарае или в хозблоке есть освещение – вам будет удобнее брать/возвращать инструменты, даже когда на улице стемнело.

