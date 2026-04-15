Циклон из Прибалтики: тепло в Петербурге сменится морозами на выходных

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области держится переменчивая погода. Атмосферный фронт достиг региона, поэтому в отдельных районах возможны краткие дожди.
Как сообщил синоптик Александр Колесов, вечером и в начале ночи на западе Ленинградской области ожидаются самые заметные осадки.
Благодаря густой облачности температура воздуха сегодня будет невысокой — чуть выше +10 °C. Но уже завтра всё изменится.
«А вот завтра, когда облака уйдут от нашего региона, и выглянет солнце, в Санкт-Петербурге температура воздуха повысится до +18 гр», — пояснил эксперт.
По его прогнозу, такие сдвиги вызваны циклоном, зарождающимся над Беларусью и Прибалтикой. Ветер продолжит дуть с востока и северо-востока. К концу недели антициклон с севера повысит давление.
Это спровоцирует похолодание в выходные. Дождей не предвидится, но днём температура снова составит около +10 °C.
А в ночь на воскресенье, 19 апреля, в Ленинградской области вернутся заморозки — от 0 до -5 °C.