Не химия и не биопрепараты: вот 3 народных способа продезинфицировать теплицу – знает каждый опытный дачник

В апреле теплицу в обязательном порядке нужно продезинфицировать. Без этого перезимовавшие патогены перейдут на новые растения. Для дезинфекции необязательно использовать опасные химические средства или покупные биопрепараты. Существуют не менее эффективные народные способы вычистить всех патогенов – о них рассказал автор Дзен-канала «Органический фермер».
№1: Марганцовка
Для поверхностной обработки теплицы от грибков и бактерий протрите конструкции и садовый инвентарь насыщенным розовым раствором марганцовки. Для этого растворите в 10 л воды 5 г перманганата калия.
Также полезно пролить данным раствором почву, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы и в земле.
№2: Горчичный порошок
Избавиться от патогенов, подкормить полезные микроорганизмы и улучшить структуру почвы поможет горчичный порошок.
Есть 2 варианта его использования:
- Заделайте порошок в почву: на 1 кв. м. достаточно 200 г.
- Опрыскайте почву и поверхности теплицы настоем – 2 ст. л. горчичного порошка на 10 л воды.
Нематода и проволочник после такой обработки исчезнут без следа, а корневая гниль не затронет рассаду.
№3: 3% Перекись водорода
Это самый безопасный способ дезинфекции теплицы, поскольку перекись водорода после обработки разлагается на воду и кислород.
Размешайте 3 ст. л. перекиси водорода в 1 л воды и опрыскайте конструкции теплицы, чтобы уничтожить анаэробные патогены. Не забудьте пролить раствором почву – так вы защитите рассаду от корневой гнили.
Перед дезинфекцией промойте теплицу и ни в коем случае не проводите ее прямо перед пересадкой рассады. А во время дезинфекции особое внимание уделяйте стыкам, щелям и другим труднодоступным местам – именно там и селится большинство патогенов.
