Как безопасно поймать пчелиный рой: 5 важных хитростей, советы эксперта - справится каждый

Хитрости по ловле пчелиного роя для организации пасеки

Создание пасеки путем ловли пчелиных роев является распространенным методом. Пчелы, слетающиеся в "семью", могут прилететь как из близлежащих населенных пунктов, так и мигрировать издалека. Во время перелета насекомые иногда делают остановки для отдыха и пополнения медовых запасов. По мнению специалиста Федора Лазутина, именно такие моменты являются оптимальными для их поимки.

Сейчас пчелам становится труднее находить подходящие места для жилья. Поэтому самодельный "домик" с рамками может стать весьма привлекательным для них. Создать такое убежище можно из доступных материалов. Но ключевым аспектом, по мнению эксперта, является правильное размещение ловушки.

1. Она должна быть установлена в скрытой части сада.

2. Лучшим местом для ее размещения считается высокое дерево с раскидистой кроной.

3. Для привлечения насекомых рекомендуется использовать натуральные ароматизаторы, такие как травы, или специализированные промышленные препараты.

4. Желательно, чтобы вблизи места установки ловушки произрастали медоносные растения, привлекающие внимание пчел.

5. Крайне важно убедиться в отсутствии поблизости каких-либо вредителей, которые могли бы отпугнуть рой.

Личный опыт пчеловода

"Подсаживая на пасеку бродячее пчелиное семейство, удастся создать новые крепкие ульи с разнообразным генетическим составом. Ловля роев приносит пользу как человеку, так и самой колонии, покинувшей родной улей. Учитывая то, что многие особи, покидая пасеку, не всегда находят подходящее убежище и погибают к наступлению зимы", - поделился Андрей из Волгограда.

