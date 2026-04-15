Инфляция в СПб на минимуме: что подорожало, а что подешевело
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Инфляция в СПб на минимуме: что подорожало, а что подешевело

Опубликовано: 15 апреля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Alexander Legky
За год сильнее всего подорожал кофе.

В прошлом году инфляция в Санкт-Петербурге составила 4,8%, что ниже среднероссийского уровня и заметно меньше, чем в 2024 году (9,5%). Об этом на заседании ЗакСа сообщил глава Петростата Александр Кукушкин, сообщает "Петербургский дневник".

Как пояснил Кукушкин, наибольший рост цен затронул кофе — на 35%, рыбу и мороженое — на 23%, печень — на 20%, копченое мясо и шоколад — на 13%.

В то же время подешевели плодоовощная продукция — на 14%, куриные яйца — на 11%, сливочное масло — на 7%, сахар — на 6,5%.

Среди овощей и фруктов сильнее всего упали цены на огурцы и помидоры — по 26%, лук — на 22%, сладкий перец — на 20%.

По его словам, заметно сдержало рост цен падение стоимости зарубежных туров: в страны Юго-Восточной Азии — на 21%, Средней Азии — на 17%, Турцию — на 10%.

А вот инфляцию подстегнули удорожание коммунальных услуг, аренды жилья, топлива, бытовых услуг и питания в общепите.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью