Шоколадная колбаска с бананом, которую обожают все: быстрый десерт к чаю
Шоколадная колбаска с бананом, которую обожают все: быстрый десерт к чаю

Опубликовано: 15 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
Этот вкусный десерт с бананом — настоящая палочка-выручалочка.

Рецептом десерта поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

бананы — 2 шт, творог — 200 г, сливочное масло — 50 г, молочный шоколад — 90 г, вафельная крошка или печенье — 50 г, орехи или шоколадная стружка — для обсыпки (по желанию)

Приготовление

Сначала я растапливаю сливочное масло в микроволновой печи. В горячее масло добавляю молочный шоколад и тщательно перемешиваю до полного растворения. Если шоколад не успевает растаять, можно дополнительно подогреть смесь в микроволновке.

Затем измельчаю вафельные листы или печенье до состояния мелкой крошки с помощью блендера. В миске соединяю творог с полученной крошкой и хорошо перемешиваю.

Добавляю шоколадно-масляную смесь и ещё раз тщательно вымешиваю массу. Если она получается слишком мягкой, подсыпаю немного вафельной крошки — консистенция должна быть пластичной и удобной для формирования.

На пищевую плёнку выкладываю получившуюся массу и формирую прямоугольный пласт. Сверху размещаю очищенные бананы и аккуратно сворачиваю всё в плотный рулет, придавая ему форму колбаски.

Убираю десерт в холодильник примерно на 30 минут для застывания. После этого обваливаю рулет в измельчённых орехах или шоколадной стружке, нарезаю порционными кусочками и подаю к чаю.

Примерное время приготовления: 10 минут + 30 минут на охлаждение

Автор:
Александр Асташкин
