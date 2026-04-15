Шоколадная колбаска с бананом, которую обожают все: быстрый десерт к чаю

Рецептом десерта поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
бананы — 2 шт, творог — 200 г, сливочное масло — 50 г, молочный шоколад — 90 г, вафельная крошка или печенье — 50 г, орехи или шоколадная стружка — для обсыпки (по желанию)
Приготовление
Сначала я растапливаю сливочное масло в микроволновой печи. В горячее масло добавляю молочный шоколад и тщательно перемешиваю до полного растворения. Если шоколад не успевает растаять, можно дополнительно подогреть смесь в микроволновке.
Затем измельчаю вафельные листы или печенье до состояния мелкой крошки с помощью блендера. В миске соединяю творог с полученной крошкой и хорошо перемешиваю.
Добавляю шоколадно-масляную смесь и ещё раз тщательно вымешиваю массу. Если она получается слишком мягкой, подсыпаю немного вафельной крошки — консистенция должна быть пластичной и удобной для формирования.
На пищевую плёнку выкладываю получившуюся массу и формирую прямоугольный пласт. Сверху размещаю очищенные бананы и аккуратно сворачиваю всё в плотный рулет, придавая ему форму колбаски.
Убираю десерт в холодильник примерно на 30 минут для застывания. После этого обваливаю рулет в измельчённых орехах или шоколадной стружке, нарезаю порционными кусочками и подаю к чаю.
Примерное время приготовления: 10 минут + 30 минут на охлаждение
