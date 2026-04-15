Этот салат называют "маленьким удовольствием": попробуйте — и поймёте почему

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".
Ингредиенты:
слабосолёная сёмга — 180 г, авокадо — 1 шт, свежий огурец — 1 крупный, яйца варёные — 2 шт, творожный сыр — 120 г, лимонный сок — 1-2 ч. л., соль и перец — по вкусу, зелень (укроп или микрозелень) — для украшения
Приготовление
Сначала я готовлю заправку: смешиваю творожный сыр с лимонным соком до кремовой текстуры. При желании добавляю щепотку чёрного перца или каплю оливкового масла.
Слабосолёную сёмгу нарезаю мелкими кубиками и слегка сбрызгиваю лимонным соком. Авокадо очищаю, нарезаю кубиками и также сбрызгиваю лимонным соком, чтобы сохранить цвет и свежесть.
Свежий огурец мелко нарезаю. Отварные яйца натираю на крупной тёрке или мелко рублю ножом.
Для аккуратной подачи я использую кулинарное кольцо, но можно собрать салат и просто на тарелке. Выкладываю ингредиенты слоями в следующей последовательности: сёмга, авокадо, огурец, яйца, а сверху формирую нежную "шапочку" из творожного сыра.
Слегка уплотняю слои вилкой и убираю салат в холодильник на 10 минут.
Примерное время приготовления: 15 минут
