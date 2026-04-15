Этот салат называют "маленьким удовольствием": попробуйте — и поймёте почему
Какие проходные баллы были в Технологическом институте Санкт-Петербурга в 2025 году? Учеба
Рекордные 53 тысячи швартовок: Петербург готовит речной бум-2026 Город
Когда день рождения Приморского района Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
121 тысяча в кармане: сколько реально зарабатывают в Петербурге Город
Максимальные проценты по вкладам: почему банки поднимают ставки и кому это действительно выгодно Общество
Этот салат называют "маленьким удовольствием": попробуйте — и поймёте почему

Опубликовано: 15 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Этот нежный слоёный салат с сёмгой — настоящее украшение праздничного стола.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".

Ингредиенты:

слабосолёная сёмга — 180 г, авокадо — 1 шт, свежий огурец — 1 крупный, яйца варёные — 2 шт, творожный сыр — 120 г, лимонный сок — 1-2 ч. л., соль и перец — по вкусу, зелень (укроп или микрозелень) — для украшения

Приготовление

Сначала я готовлю заправку: смешиваю творожный сыр с лимонным соком до кремовой текстуры. При желании добавляю щепотку чёрного перца или каплю оливкового масла.

Слабосолёную сёмгу нарезаю мелкими кубиками и слегка сбрызгиваю лимонным соком. Авокадо очищаю, нарезаю кубиками и также сбрызгиваю лимонным соком, чтобы сохранить цвет и свежесть.

Свежий огурец мелко нарезаю. Отварные яйца натираю на крупной тёрке или мелко рублю ножом.

Для аккуратной подачи я использую кулинарное кольцо, но можно собрать салат и просто на тарелке. Выкладываю ингредиенты слоями в следующей последовательности: сёмга, авокадо, огурец, яйца, а сверху формирую нежную "шапочку" из творожного сыра.

Слегка уплотняю слои вилкой и убираю салат в холодильник на 10 минут.

Примерное время приготовления: 15 минут

Ранее мы писали о том, как вкусно пожарить корюшку.

Автор:
Александр Асташкин
