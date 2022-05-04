Беспомощностью актрисы воспользовались, чтобы сыграть на чувствах зрителей.
«Социальная приемлимость» герцогини Сассекской висит на волоске.
Фанатская теория о не случайном выборе имен в семье Смитов набирает обороты.
Телеведущая постаралась «хайпануть» на рукоприкладстве лучшего актера года.
Ранее звезда фильма «Король Ричард» принес извинения Крису Року за свою выходку.
Публика уже давно стала терять интерес к церемонии награждения кинопремией.
Эксперт прокомментировал итоги кинопремии.
Эксперт разобрала происшедший на «Оскаре» инцидент.
Актер не сдержал эмоций и дал пощечину Крису Року.
Стриминговый сервис Peacock опубликовал дебютный трейлер сериала «Бель-Эйр».
Ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в США в закрытом режиме. Престижной награды, являющейся негласной репетицией «Оскара», удостоились самые значимые проекты кино и телевидения за 2021 год. Мероприятие не транслировалось по телевидению или онлайн, его итоги были опубликованы на сайте и в соцсетях премии. Подробности сообщает РБК.
Беспорядочная половая жизнь в юности актера сыграла с ним злую шутку
В Сети опубликован финальный трейлер фильма «Король Ричард». Видеоролик представлен на YouTube-канале кинокомпании Warner Brothers.
Опубликован первый трейлер документального сериала «Welcome to Earth» (Добро пожаловать на Землю), сообщает Collider. Автором проекта стала сеть National Geographic.
В Сети появился трейлер спортивной драмы «Король Ричард». Ролик можно посмотреть на YouTube-канале студии Warner Bros.
Опубликован трейлер документального фильма «Amend: The Fight for America». В нем речь пойдет о 14-ой поправке к Конституции США. Она была принята после Гражданской войны в США.
В соцсети Snapchat опубликован трейлер сериала, выпущенного «Ryan Reynolds Doesn’t Know», сам актер попробует себя в непривычных для него сферах деятельности. Ролик опубликован на ютуб.
На своей странице в Instagram актер опубликовал видео с тренировками, которые он проводит вместе с Джейсоном Деруло.
Рейтинг богатейших звезд планеты составило издание Forbes.
Актер выбрал неудачный момент, для того чтобы дать совет неопытному другу.