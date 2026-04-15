«Надежда» на финише: щит прорывается к «Каменке» в петербургском метро

В Санкт-Петербурге тоннелепроходческий щит «Надежда» подходит к концу проходки на свежем участке Невско-Василеостровской линии метро. Об этом рассказал телеграм-канал «Подземник».
До котлована для демонтажа осталось меньше 200 метров. Щит уже миновал место будущего пересечения Шуваловского проспекта и проспекта Королева и перешел к финальной стадии.
Строительство двухпутного тоннеля стартовало в сентябре 2024 года из стартового котлована у пересечения Туристской улицы и улицы Оптиков.
Работы идут от станции «Беговая» до «Каменки» с промежуточной станцией «Богатырская, уточнили в сообщении.
5 декабря «Надежда» преодолела станцию «Богатырская», прошла под ЗСД и добралась до участка будущей «Каменки». Всего за период проходки установлено 2507 колец, что соответствует свыше 4,5 км.